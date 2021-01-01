أخبار النصر اليوم | بيتروس يفوز بجائزة الأفضل قاريًا ومادو يعيد لاجامي لمركزه الأصلي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 8 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

60 ثانية تغير طاقم تحكيم ديربي الرياض بين النصر والهلال

تغير طاقم حكام مباراة النصر أمام الهلال في ديربي الرياض، قبل الإعلان عن هويته بدقيقة واحدة، وذلك بعدما تحركت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بخصوص هذا الأمر. ( طالع التفاصيل )

بيتروس يكتسح الجميع ويحصل على لقب الأفضل بغرب آسيا

فاز البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط النصر السعودي، في التصويت الذي أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، بأفضل لاعب في غرب القارة خلال شهر يناير الماضي. ( طالع التفاصيل )

مادو يعيد لاجامي لمركزه الأصلي

دفع آلان هورفات؛ المدير الفني للنصر، خلال مران الأمس بعلي لاجامي، في مركزه الأصلي كقلب دفاع، بعدما كان يشارك في الفترة الأخيرة كظهير أيسر، لتعويض غياب المدافع عبد الله مادو، المصاب في العضلة الخلفية.

فيما قام مدرب العالمي بتجربة الثلاثي أسامة الخلف وسلطان الغنام وعبد العزيز العلاوي في مركز الظهير الأيسر، استعدادًا لمواجهة الفتح غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الـ16.

صفقات اليوم الأخير في سوق الانتقالات السعودي 2021

تعرف على صفقات الهلال والأهلي وجميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات السعودي الشتوي 2021. ( طالع التفاصيل )

دورينا الأغلى (17) | الكراسي الموسيقية .. وفوز تاريخي

وصلنا إلى الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت 8 مواجهات، بعد عودة النصر والهلال مرة أخرى، في ظل غيابهما الجولة الماضية بسبب مشاركتهما بكأس السوبر السعودي. ( طالع التفاصيل )

سباق الأفضل في الدوري السعودي .. سيطرة نجوم الشباب على المقدمة، وخروج الدوسري

قررنا في جول النسخة العربية إطلاق سباق الأفضل في الدوري السعودي موسم 2020-2021، بحيث يضم أفضل 15 لاعبًا في البطولة ويُحدث أسبوعيًا من حيث الأسماء والترتيب حسب أداء اللاعبين خلال الأسبوع. ( طالع التفاصيل )