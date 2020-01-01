أخبار النصر اليوم | العين يقطع الطريق على العالمي وبدء تسوية مستحقات صفقة عبد الفتاح آدم

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 30 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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شهدت الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تضييقًا للخناق من جانب الأهلي على الهلال؛ صاحب الصدارة، بجانب تعثر جديد للنصر في المراكز الأخيرة بجدول الترتيب. ( طالع التفاصيل )

العين يقطع الطريق على النصر

حسم نادي العين السعودي الجدل الدائر حول قطع إعارة حارس مرمى الفريق أيمن بخاري، وعودته لناديه النصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال أحمد راشد؛ مدير المركز الإعلامي بالعين، في تصريح مقتضب نقلته صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "بخاري سيكمل عقد إعارته معنا، ولن يعود للنصر، ومن الأساس لم يدر أي أمر بشأن قطع الإعارة، فنحن بحاجة ماسة له، هو الآن الحارس الأساسي للفريق ويقدم مستوى جيد".

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النصر يبدأ خطوات تسوية صفقة عبد الفتاح آدم

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن إدارة النصر بصدد مخاطبة نظيرتها بنادي التعاون لتسوية باقي مستحقات صفقة انتقال عبد الفتاح آدم إلى العالمي.

وأوضحت الصحيفة أن النصر يرغب في دفع 4 ملايين حاليًا، وتأجيل الدفعة الثانية بنفس المبلغ لوقت لاحق، من أجل تنازل التعاون عن شكواه، وحصول النصر على رخصة الكفاءة المالية.

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وقبل نهاية عام 2020، نستعرض أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى في الدوري السعودي للمحترفين خلال هذا العام، إذ شهدت القائمة غياب تام للاعبين المحليين. ( طالع التفاصيل )

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كشف عبد الله كبوها؛ رئيس لجنة الكفاءة المالية، عن مخرج أمام أندية الدوري السعودي للمحترفين، يمكنهم من تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل، حال عدم الحصول على الكفاءة المالية. ( طالع التفاصيل )

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ليس كل صعود كما يظن البعض أنه إلى القمة، فقد تصل إلى القمة ومن ثم تتراجع فجأةً دون مقدمات على عكس ما بدأت، هذا باختصار ملخص عام المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، الذي كان حديث الجميع في الخليج بعد حالة التألق الكبيرة التي ظهر بها في العامين الماضيين، لكن في عام 2020 بدأ المنحنى في الهبوط!

عام كان مليئًا بكثير من المنحنيات على المغربي على المستوى الفردي، فكما قالوا من قبل "الأصعب من الوصول للقمة هو الحفاظ عليها". ( طالع التفاصيل )