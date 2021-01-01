أخبار النصر اليوم | تجهيز الخيبري .. والتفكير في إبعاد حمد الله نهائيًا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. خطوة استباقية من سعود كريري ضد بيتروس بعد واقعة ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطورات أزمة سعود كريدي مدير الكرة بنادي الهلال مع البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر.

وكانت مشادة قد وقعت بين كريري وبيتروس في مباراة النصر أمام الهلال، ضمن الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

بعد تألقه .. النصر يخطط لتجديد عقد بيتروس ويقترب من الآسيوية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن قيام النصر ببعض الخطوات للبدء في مشوار تمديد عقد أحد نجومه في الوقت الحالي لتأمينه بعقد جديد.

النصر حقق الفوز على الهلال أمس الثلاثاء، بهدف دون رد في ديربي الهلال، ضمن الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

النصر يجهز حمد الله والخيبري

شهدت عيادة نادي النصر أمس الأربعاء، تواجد المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله عبد الله الخيبري لاعب الوسط، من أجل مواصلة علاجهما، في ظل توقف التدريبات للراحة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجهاز الطبي للنصر يخطط لإلحاق حمد الله والخيبري بحسابات الفريق خلال المباريات المقبلة أمام أبها، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تقارير: النصر يدرس استبعاد حمد الله لنهاية الموسم

أكد الإعلامي سعود الصرامي، على أن إدارة نادي النصر تدرس استبعاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من قائمة الفريق، بعد التواصل مع المدرب الكرواتي ألين هورفات.

الصرامي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "حمد الله يتمرد على النصر، ويشعر بأنه في منطقة أخرى عن باقي اللاعبين، ولا يتقبل فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء، وهذا ما دفع الإدارة للتفكير في إبعاده حتى نهاية الموسم".