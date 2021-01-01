أخبار النصر اليوم | الخيبري يغيب خوفًا من كورونا ونص تصريحات سيبا ضد حسين عبد الغني

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الخيبري يغيب خوفًا من كورونا

يغيب عبد الله الخيبري؛ لاعب النصر، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام القادسية، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن الجولة 19 من الدوري المحلي.

ويأتي غياب اللاعب إثر مخالطته لمصاب بفيروس كورونا، لذلك تم عزله عن الفريق، لحين التأكد من سلامته.

مادو يعود والغنام وأمرابط يواصلان التأهيل

شارك عبد الله مادو؛ مدافع النصر، في جزء من تدريبات فريقه بالأمس، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الفتح، في الجولة الـ17.

وعلى جانب آخر، لم يشارك الثنائي نور الدين أمرابط وسلطان الغنام في التدريبات الجماعية للعالمي بالأمس، إذ يواصلان برنامجيهما العلاجي والتأهيلي.

هل يغيب العبيد عن مواجهة القادسية؟

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن عبد الرحمن العبيد؛ لاعب النصر، شارك في المناورة بمران الأمس، رغم إخطاره للجهاز الفني والطبي بشعوره بآلام خفيفة في مفصل القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابة لن تعيق اللاعب من المشاركة في مواجهة الغد أمام القادسية.

طريقة هورفات لم تُرضِ بيتي .. جلسة خاصة بين الثنائي والأخير يستجيب لطلب اللاعب

لم يتمكن الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ لاعب النصر السعودي، من التأقلم على طريقة الكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني للفريق، التي يعتمد عليها في المباريات، لذلك طلب الاجتماع بمدربه على هامش المران. ( طالع التفاصيل )

تفاصيل التحقيق .. سيبا: حسين عبد الغني سبني بالبرتغالية طوال المباراة

يُنتظر أن تعلن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نتائج جلسة التحقيق التي عقدتها بالأمس بشأن واقعة العنصرية تجاه سيباستياو "سيبا"؛ محترف الشباب، خلال مواجهة النصر. ( طالع التفاصيل )

المريسل يفجر مفاجأة بشأن التحقيق مع حسين عبد الغني

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل نتائج تحقيق لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مع حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لنادي النصر، بشأن واقعة العنصرية تجاه سيباستياو "سيبا"؛ لاعب نادي الشباب. ( طالع التفاصيل )

نصائح فانتاسي الدوري السعودي الأسبوع 19 | راهن على الهلال، ولا تفرط بمهاجمي الأهلي

جول النسخة العربية يبدأ اليوم طرح حلقات أسبوعية يُقدم خلالها نصائح للمشاركين في فانتاسي الدوري السعودي، والبداية مع حلقة الأسبوع الـ19 من الدوري. ( طالع التفاصيل )

فيديو .. الدوري السعودي ـ 18 | العنصرية القبيحة لن تُلطخ الدوري السعودي وسحر الكويكبي

لم تكن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هادئة على الإطلاق، ليس في أحداثها الفنية فقط، إنما اشتعلت بواقعة سيطرت على كافة أحداث المباريات ألا وهي العنصرية ضد سيباستياو "سيبا"؛ لاعب الشباب، من قبل دكة بدلاء النصر، خلال ديربي الرياض. ( طالع التفاصيل )

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