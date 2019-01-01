لا جديد - الإصابات لا تزال تلاحم آدم وموسى يصارع للحاق بالكلاسيكو

العالمي يستد لملاقاة الرائد دون الثنائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا تزال إصابات عبد الفتاح آدم؛ لاعب النصر السعودي، لغزًا كبيرًا، حيث تتجدد عقب عودته للتدريبات على الفور، لتحول دون ظهوره مع العالمي.

اللاعب كان قد انضم إلى صفوف العالمي في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أنه لم يشارك بعد في أي مباراة رسمية مع الفريق، بسبب كثرة الإصابات.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادر رسمية بالنادي العاصمي رجحت استمرار غياب آدم خلال مواجهتي الرائد والهلال، حيث كشفت الأشعة حاجته لمدة علاج نحو أسبوعين.

وأوضحت المصادر أن الآلام تجددت للوافد الجديد للعالمي في التدريبات، مما جعل الإدارة تتناقش مع الجهاز الطبي حول إمكانية إرساله لأحد المراكز الطبية في دبي، من أجل التأهيل.

في نفس السياق، أصبح النيجيري أحمد موسى؛ محترف العالمي، على موعد مع الانضمام للتدريبات الجماعية للفريق، بعد أن تحسنت إصابته بشكل ملحوظ.

وأوضحت "الرياضية" أنه من المتوقع دخوله في التدريبات عقب مواجهة الرائد المقبلة، على أن يتم تجهيزه للقاء الكلاسيكو أمام الهلال.

العالمي يلاقي الرائد في 19 من الشهر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على أن يواجه الهلال في 27 من الشهر نفسه بالجولة الثامنة.

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة لقاء وحيد.