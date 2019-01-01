حمد الله يتسبب في توتر العلاقات بين آل عباس ومدرب أبها

اللاعب الشاب يقضي فترة إعارة بالنادي الصاعد حديثًا لدوري المحترفين

تسبب المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، رغمًا عنه ودون أي تدخل منه في توتر العلاقات بين صالح آل عباس؛ لاعب العالمي المعار إلى أبها، وعبد الرزاق الشابي؛ المدير الفني لأبها.

آل عباس كان قد سجلًا هدفًا لأبها في مرمى الفيحاء، بالجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وعقب إحراز صاحب الـ24 عامًا للهدف، احتفل على طريقة رمي السهام، التي يحتفل بها الهداف المغربي بأهدافه مع العالمي، مصرحًا بإهدائه الهدف له، ومؤكدًا طموحه للعودة للنصر. (طالع تصريحاته)

ووفقًا لصحيفة "الكأس" فإن العلاقة بين آل عباس ومدربه الشابي ليست في أفضل أحوالها، وأرجعت الصحيفة ذلك إلى تصريحه بشأن حمد الله.

وأوضحت الصحيفة بحسب مصادرها أن الشابي أصبح لا يعتمد كثيرًا على آل عباس في المباريات منذ تصريحه المذكور رغم أنه أبرز المهاجمين المحليين في الموسم الجاري.

صاحب الـ24 عامًا لم يشارك سوى لدقائق معدودة في مواجهة العربي بكأس وكذلك خلال لقاء النصر بالدوري، بينما استبعد من مواجهتي الاتحاد والحزم.

كان النصر قد أعار المهاجم الشاب إلى الصاعد حديثًا لدوري المحترفين في الميركاتو الصيفي الماضي، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل أبها المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، حيث فاز في خمس مباريات وخسر أربع، وتعادل في مباراتين.