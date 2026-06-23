ستنطلق مباراة النرويج ضد فرنسا في 26 يونيو 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة

إنها مواجهة حاسمة على صدارة المجموعة الأولى، حيث يواجه منتخب النرويج المثير للإعجاب منتخب فرنسا الساعي لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. ماكينة الأهداف في مانشستر سيتي إرلينغ هالاند سجل بالفعل أربع مرات في مباراتي النرويج في البطولة، فوز 4-1 على العراق وانتصار ممتع 3-2 على السنغال. وبدت فرنسا بنفس القدر من الانسيابية، إذ احتفل كيليان مبابي بمباراته رقم 100 مع فرنسا بتسجيل ثنائية أمام العراق. كما يملك لاعب ريال مدريد أربعة أهداف في البطولة حتى الآن. من المفترض أن تكون هذه المباراة عرضًا ممتعًا للعالم المتابع.

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أبرز لاعبي النرويج والمدرب

إرلينغ هالاند هو محور هذا المنتخب النرويجي المثير، حيث يسانده في المقدمة ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد في خط هجومي بدني عالي الضغط. وخلفهما مباشرة، يقوم مارتن أوديغارد لاعب أرسنال بصناعة اللعب. وفي وسط الميدان، يوفر ساندر بيرغه درعًا دفاعيًا لا يكل، بينما ينسق ثنائي قلب الدفاع الصلب توربيورن هيغيم وكريستوفر آير خط الدفاع لحماية الحارس المخضرم أورجان نيلاند. يعتمد المدرب ستاله سولباكن على خطة 4-3-3 هجومية عالية الضغط مصممة لخنق بناء لعب الخصم والسيطرة على المباريات عبر التفوق البدني والفني. خرج الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند يوليان رايرسون مبكرًا مصابًا في الفوز على السنغال، لذا من المتوقع أن يعوضه ماركوس بيدرسن لاعب تورينو.

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أبرز لاعبي فرنسا والمدرب

كما نعلم جميعًا، سجل مبابي الذي لا يُقهر ثلاثية في نهائي 2022 أمام الأرجنتين. وأخيرًا سجل عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان أول أهدافه في كأس العالم أمام العراق؛ وقد شارك لاعب برشلونة السابق الآن في ثلاث نسخ من هذا الحدث الكبير مع الديوك. وبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وتسجيله 35 هدفًا في الموسم، سينضم ديمبيلي إلى زميليه في النادي ديزير دويه وبرادلي باركولا، ومايكل أوليسيه لاعب بايرن، وريان شرقي لاعب مانشستر سيتي في هجوم يبدو مرعبًا. صنع أوليسيه تمريرتين حاسمتين في الفوز على العراق، وقد تقود كيمياؤه مع مبابي هذا المنتخب الفرنسي إلى النهاية. ويقود ويليام ساليبا لاعب أرسنال خط دفاع رباعي موهوب. وبسبب العمق المذهل في تشكيلة ديدييه ديشان، لا يوجد مكان لصانع ألعاب ريال مدريد إدواردو كامافينغا في المجموعة.

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التشكيلة المتوقعة للنرويج

نيلاند؛ بيدرسن، آير، هيغيم، مولر وولف؛ أوديغارد، بيرغه، أورسنيس؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

التشكيلة المتوقعة لفرنسا

ماينان؛ كوندي، ساليبا، أوباميكانو، هيرنانديز؛ رابيو، تشواميني؛ أوليسيه، ديمبيلي، دويه؛ مبابي.

قائمة النرويج المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أورجان هاسكيولد نيلاند (إشبيلية)، إغيل سيلفيك (واتفورد)، ساندر تانغفيك (هامبورغر إس في).

المدافعون: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

لاعبو الوسط: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

المهاجمون: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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تشكيلة فرنسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

المدافعون: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

لاعبو الوسط: N'Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

المهاجمون: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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أخبار الفريق والتشكيلات

يدير النرويج Staale Solbakken. لا تتوفر حالياً أي بيانات عن التشكيلة المحتملة أو الإصابات أو الإيقافات لصالح الفريق المضيف. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى انطلاق المباراة.

يدير فرنسا Didier Deschamps. لا تتوفر حالياً أي بيانات عن التشكيلة المحتملة أو الإصابات أو الإيقافات لصالح الفريق الضيف. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى انطلاق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجّلت النرويج ثلاثة انتصارات وتعادلين من آخر خمس مباريات لها، مع هزيمة واحدة. وكانت آخر مباراة لها فوزًا بنتيجة 4-1 على العراق في افتتاح مجموعتها بكأس العالم في 16 يونيو. كما فازت على السويد 3-1 في مباراة ودية في يونيو وتعادلت 1-1 مع المغرب في مباراة إحماء قبل البطولة. ويُكمل تعادل سلبي مع سويسرا وخسارة 2-1 أمام هولندا سلسلة المباريات الخمس. سجّلت النرويج تسعة أهداف عبر تلك المباريات واستقبلت أربعة، ما يُظهر إنتاجًا هجوميًا ثابتًا.

فازت فرنسا في أربع من آخر خمس مباريات لها. وكانت أحدث نتيجة لها هي الفوز 3-1 على السنغال في افتتاح كأس العالم في 16 يونيو. كما فازت على أيرلندا الشمالية 3-1 وحققت فوزًا 3-1 خارج أرضها على كولومبيا في مباريات ودية في وقت سابق من هذا العام. تعادل 1-1 مع المغرب وخسارة 2-1 أمام ساحل العاج هما العيبان الوحيدان في تلك السلسلة. سجّلت فرنسا 10 أهداف عبر المباريات الخمس واستقبلت خمسة.

سجل المواجهات المباشرة

النرويج آخر مباراتان فرنسا 1 انتصار 0 تعادل 1 انتصار فرنسا 4 - 0 النرويج

النرويج 2 - 1 فرنسا 2 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى الفريقان مرتين في السجل المتاح. جاءت أحدث مواجهة في 27 مايو 2014، عندما فازت فرنسا على النرويج 4-0 في مباراة ودية. قبل ذلك، فازت النرويج 2-1 بصفتها المضيفة في مباراة ودية في 11 أغسطس 2010. تتقدم فرنسا في المواجهات المباشرة بفوز واحد مقابل فوز واحد للنرويج عبر هاتين المباراتين، حيث سجّلت فرنسا خمسة أهداف وسجّلت النرويج ثلاثة إجمالًا.

الترتيب

في المجموعة الأولى، تتصدر النرويج حاليًا جدول الترتيب، بينما تحتل فرنسا المركز الثاني قبل هذه المباراة.