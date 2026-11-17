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إلى كل من ظن أن الملل طال كرة القدم بنسبة كبيرة .. ننصحك بالعودة لمشاهدة ديربي اسكندنافيا، الذي أقيم الليلة بين الدنمارك والنرويج، إن كان قد فاتك!

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الدنمارك دخلت ديربي اسكندنافيا الليلة بأفضلية في التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2026-27، حيث كان يكفيها التعادل، فيما لم يكن أمام النرويج أي أمل سوى تحقيق الفوز.

والمفاجأة تحققت .. النرويج بقيادة إرلينج هالاند ومارتن أوديجارد نجح يوم الثلاثاء، في تحقيق الفوز أمام الدنمارك بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات، بدوري الأمم الأوروبية.

أصحاب الأرض سجلوا ثنائيتهم أولًا في الدقيقتين 11 و14 عن طريق راسموس هويلوند وبيير إميل هويبييرج، لكن ريمونتادا الفايكينج بدأت مع الدقيقة 37، حيث سجل إرلينج هالاند الهدف الأول، أعقبه مارتن أوديجارد بالهدف الثاني في الدقيقة 83، والختام مع ضربة جزاء في الدقيقة 6+90، أحرزها الأول بنجاح، ليقود منتخب بلاده للتأهل لربع النهائي.

بهذه النتيجة، يتساوى منتخبا النرويج والدنمارك في النقاط بتسع لكل منهما، لكن الأفضلية للفايكينج بفضل المواجهات المباشرة، بعدما انتصروا في الجولة الأولى بنتيجة (3-2) أيضًا، ليحملوا بطاقة التأهل لربع النهائي، محتلين وصافة المجموعة الرابعة خلف البرتغال (15 نقطة).

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أما الدنمارك فتحل بالمركز الثالث، لتودع البطولة بشكل رسمي.

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ووسط هذه الليلة الدرامية للدنماركيين والمثيرة للنرويجيين، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عن إرلينج هالاند تحديدًا؛ صاحب هدف التأهل للفايكينج، فقد كان إحدى حلقات "الضعف" رغم كل شيء!

إنه زمن النرويج بفضل مارتن أوديجارد

في 24 من سبتمبر 2026، كان الانتصار الرسمي الأول في تاريخ النرويج بديربي اسكندنافيا أمام الدنمارك .. حينها ظن البعض أنها مجرد طفرة وسيستعيد الدنماركيون زمام الأمور من جديد، لكن خاب ظنهم.

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حينها كانت كلمة السر الثنائي مارتن أوديجارد وإرلينج هالاند، حيث صنع الأول هدفين وسجل الثاني مثلهما في انتصار الفايكينج بثلاثية مقابل هدفين.

والليلة يتكرر الانتصار بفضل الثنائي نفسه .. يقولون إنه زمن "نرويج هالاند"، لكن الواقع يقول إنه زمن "نرويج أوديجارد" على وجه الخصوص في ديربي اسكندنافيا.

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هنا نحن لا نقلل من هالاند بقدر ما نمنح قائده حقه، فهو من يقصر بين مواجهتي الدنمارك، فيما كان الأول متخاذلًا بصورة كبيرة في لقاء الليلة، فحتى وإن سجل هدفين، فقط تسبب في حبس أنفاس النرويجيين حتى الدقائق الأخيرة رغم أنه قادر على تجنب هذا السيناريو.

هالاند "متخاذل"

التخاذل وإرلينج هالاند لا يجتمعان كثيرًا، لكن الليلة صدرت "لغة جسد" المهاجم النرويجي طاقة سلبية كبيرة داخل المستطيل الأخضر، خاصةً في الشوط الأول، لدرجة أشعرتنا أن القتال للتأهل لربع النهائي ليس بالأمر المهم!

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رغم مصيرية اللقاء، ناهيك عن كونه ديربي اسكندنافيا إلا أن صاحب الـ26 عامًا كان "يتمشى" في الشوط الأول تحديدًا .. لا عودة للخلف للمشاركة في بناء اللعب أو لمحاولة استخلاص الكرة من الخصم ورفع الضغط عن زملائه، ولا تمركز صحيح داخل منطقة الجزاء، ولا حتى محاولة للضغط على الدفاع الدنماركي وحارسه على أمل إيقاعهم في الخطأ.

قد يبرر عشاق إرلينج موقفه بأنه "تفرغ في الأمام لاستغلال الهجمات المرتدة لهز الشباك" .. لكن حُجتهم مردود عليها بما قدمه في ديربي الجولة الأولى من دوري الأمم أمام الدنمارك، حيث شبهنا أداءه حينها بالنجم الإنجليزي هاري كين، حينما كان يركض في مختلف أنحاء الملعب ويشارك في الدفاع والوسط وبناء اللعب، ومع ذلك كانت لديه القدرة على تسجيل هدفين في الفوز التاريخي للنرويج (3-2).

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هدف ملغي وآخر أُخذ بسيف الحياء

وسط سوء الأداء أو بالأحرى الـ"لا مجهود" الذي بذله إرلينج هالاند في شوط الديربي الأول إلا أنه في كل الأحوال ينجح في الوصول للشباك بطرق مشروعة وغير مشروعة..

البداية كانت في الدقيقة 33، حيث أحرز حينها هالاند هدفًا بعد استقبال عرضية من ضربة ركنية، لكن بعد احتفال النرويجي، أعلن الحكم إلغاء الهدف بإشعار من حكام تقنية الفيديو، حيث سجله بلمسة يد.

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أما عن الهدف "المأخوذ بسيف الحياء"؛ فقد كان قائده مارتن أوديجارد هو من قام بكل شيء به، فيما ركض هالاند على الكرة "على الجاهز" ليمررها في الشباك الخالية تمامًا!

ذكرنا سلفًا أن هالاند لم يكن حتى يضغط في الخصم في مناطق لعبه، لكن أوديجارد قد فعل في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، حيث ضغط على حارس الدنمارك مادس هيرمانسن، حتى أوقعه في الخطأ واستخلص الكرة منه على يمين منطقة الجزاء، وبينما كان القائد يركض ليسكن الكرة المرمى الخالي، تفاجأ بإرلينج ينقض عليها، فما كان منه إلا أن سمح له بتسجيل هدف!

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لكن مع ذلك كان لأوديجارد لقطته المميزة، حيث أحرز الهدف الثاني للنرويج في الديربي، وإن كاد هالاند يسرقه منه، حيث كان قريبًا من لمس الكرة قبل أن تمر من خط المرمى إلا أن القدر أنصف الأول في الأخير.

ضربة جزاء تنقذ النرويج من سلبيات هالاند

لسنا من داعمي تحميل لاعب واحد مسؤولية ضياع نقاط مباراة، لكننا سنتخلى عن هذا المبدأ الليلة أمام ما قدمه إرلينج هالاند ضد الدنمارك، فقد كاد الفايكينج يودع البطولة بسببه في المقام الأول..

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45 دقيقة أولى أوحى لنا بها أنه فقد الأمل في تأهل منتخب بلاده لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ثم استفاق – إلى حدٍ ما – في الشوط الثاني، لكن هل كرة القدم سمحت له بتدارك تخاذله؟ .. لا، فقد أهدره وحده فرصتين محققتين، على الأقل، رغم أن النرويج كانت الأفضل في النصف الثاني من الديربي، قبل أن تكافئ اجتهاده بعد ذلك بضربة جزاء هدية.

في الدقيقة 55 من عمر المباراة، وصلت كرة إلى هالاند داخل منطقة الجزاء، استقبلها برأسية مرت بجوار القائم رغم عدم تعرضه لأي مضايقة من دفاع الدنمارك.

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ثم أهدر فرصة محققة أخرى في الدقيقة 64، حيث استبدل الدفاع والحارس الدنماركي أمام تسديداته القريبة داخل منطقة الجزاء، وإن كان الحكم بعد ذلك رفع رايته معلنًا تسلل النرويجي.

وبعدها بأربع دقائق، سدد هالاند مرة أخرى بجوار القائم، قبل أن يطيح بالكرة في السماء بغرابة شديدة في الدقيقة 70.. حالة تليق باستفاقته المتأخرة التي صعّبت الديربي على منتخب بلاده.

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لكن في الأخير احترمت الساحرة المستديرة قتالية النرويجيين في الشوط الثاني وسيطرتهم على مجريات الديربي، فكان الهدف القاتل لهالاند في الدقيقة 6+90 بفضل ضربة جزاء، احتسبت على إثر لمسة يد، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

رغم كل شيء .. تخطى رقم مولر وأحرج مبابي

إذا سجل هالاند، لا بد للأرقام القياسية أن تحضر..

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بفضل هدفه في الدنمارك الليلة، رفع هالاند رصيد أهدافه الدولية لـ68 خلال 61 مباراة، ليكون أول لاعب أوروبي وصل لهذا المعدل منذ الألماني جيرد مولر الذي وصل لهدفه رقم 67 في عام 1974.

بتلك الحصيلة، تخطى النرويجي كذلك الأهداف الدولية للنجم الفرنسي كيليان مبابي (67)، لكنه أحرجه أكثر كون الأخير احتاج لـ108 مباريات، لتسجيل هذا المعدل من الأهداف.