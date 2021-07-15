الندية وبطء الارتداد .. أمور تنتظر الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ما الذي ينتظر الأهلي أمام كايزر تشيفز؟

في مواجهة من الصعب التكهن بنتيجتها، سيلتقي الأهلي المصري أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم السبت المقبل، في مدينة الدار البيضاء المغربية.

الأهلي يسعى لتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بينما يتطلع كايزر تشيفز لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وتحقيق الأمر غير المتوقع.

بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، سبق له وواجه فريق كايزر تشيفز في دوري جنوب إفريقيا أكثر من مرة، عندما كان مدربًا لفريق صن داونز، ولكن هذا لا يعني أن الأفضلية ستكون لصالحه، وأنه سيتمكن من تحقيق اللقب بسهولة.

ماذا قدم بيتسو موسيماني أمام فريق كايزر تشيفز؟

واجه بيتسو موسيماني فريق كايزر تشيفز في البطولات المحلية الجنوب إفريقية 16 مرة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 5، بينهم 3 تعادلات سلبية، وخسر 5 مواجهات.

وسجل صن داونز بقيادة بيتسو موسيماني في مرمى كايزر تشيفز 16 هدفًا، وتلقى 14 هدفًا، وهو الأمر الذي يشير إلى الندية الكبيرة الموجودة بين الفريقين.

ونلاحظ أن موسيماني من الصعب أن يحقق الفوز على فريق كايزر تشيفز، ولم يتمكن في تحقيق الفوز عليه بكثير من المباريات، حيث حقق الفوز عليه في 6 مباريات من أصل 16 مواجهة.

نقاط قوة كايزر تشيفز

دائمًا ما يلعب كايزر تشيفز بطريقة 3-4-3 أو 3-5-2، وهما الطريقتين الأقرب للعب في مواجهة نهائي دوري الأبطال أمام النادي الأهلي.

ويمتلك فريق كايزر تشيفز العديد من نقاط القوة، أبرزها الجناحين، وذلك عن طريق الجمل الفنية التي تستطيع منح المساحات الكافية للجناحين للتقدم هجوميًا بشكل كبير، وإرسال كرات عرضية للمهاجم الصربي سمير نروكوفيتش.

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خط الوسط له دورًا كبيرًا في قوة هجوم نادي كايزر تشيفز، وذلك بسبب التحركات الرائعة، خاصة من صانع الألعاب بيرنارد باركر، الذي يشارك هجوميًا بشكل كبير.

ويجيد فريق كايزر تشيفز لعب الكرات الثابتة بشكل كبير جدًا، في ظل امتياز نروكوفيتش والمدافع إيريك ماثوهو في الكرات العالية، وهنا سيكون لمدافعي الأهلي دورًا كبيرًا.

نقاط ضعف كايزر تشيفز

كايزر تشيفز يتميز بالتكتل الدفاعي بشكل كبير من أجل الحفاظ على نتيجة المباراة، حيث يدافع الفريق بخماسي دفاعي مكون من 3 لاعبي "قلب دفاع"، بالإضافة إلى ثنائي "الظهيرين الأيمن والأيسر"، ودائمًا ما يتواجدون داخل منطقة الجزاء في حالة الدفاع.

ولكن الأمر الذي يعيب دفاع كايزر تشيفز، هو السذاجة في التمركز، بمعنى أنه في حالة وجود هجوم من المنافس بالجهة اليمنى، نجد الجهة اليسرى خالية تمامًا من الرقابة والعكس.

وأما الأمر السلبي الآخر الذي يجب على الأهلي استغلاله جيدًا، فهو البطء الشديد في الارتداد إلى الدفاع في حالة الهجوم، وهو ما يعني أن الهجمات المرتدة ستكون لها دورًا كبيرًا لتسجيل الأهداف.

وهنا سيكون على لاعبي الأهلي خاصة الجناحين، اللعب بسرعة ونقل الهجمة بشكل سريع جدًا من المرمى إلى المرمى، واستغلال كل الفرص من أجل خطف هدف أو أكثر.