النحس يطارد كومان بإصابة جديدة أمام هيرتا برلين

الجناح الفرنسي شارك لفترة وجيزة جداً قبل خروجه مصاباً لتزداد علامات الاستفهام حول جاهزيته

مرة أخرى تطارد الإصابات الجناح الفرنسي كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ هذا الموسم.

كومان خاض المباراة التي فاز بها أياكس على هيرتا برلين بهدف نظيف اليوم السبت بالدوري الألماني.

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الفرنسي كان بديلاً لرغبة المدرب نيكو كوفاتش لإراحته، لكنه قرر الاعتماد عليه في الدقيقة 58 عندما كانت النتيجة 0/0.

نزول كومان ساهم في تقدم بايرن، حيث أحرز زميله تشابي مارتينيز هدف الفوز بالدقيقة 62.

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي



🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

ومع ذلك لم يستطع اللاعب إكمال اللقاء، وخرج مصاباً بعد نزوله بتسع دقائق فقط.

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الأمر الذي يزيد الشكوك حول جاهزية اللاعب الفترة القادمة، وإمكانية لعبه أمام ليفربول بإياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا مارس المقبل.

وفي سياق متصل يرفع الفوز من رصيد بايرن إلى 51 نقطة، متساوياً مع بوروسيا دورتموند المتصدر، والذي يلعب ضد بايرليفركوزن بنفس الجولة.