النجوم يهددون مسيرتهم الكروية .. عقارات تسبب الإدمان تجتاح الدوري الإنجليزي

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد اجتياح عقارات زولبيديم وزوبيكلون للدوري الإنجليزي في الفترة الماضية.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن مجموعة من نجوم الدوري الإنجليزي أصبحوا يتحدثون بشكل مستمر عن عقارات زولبيديم وزوبيكلون في الفترة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن العقارات تحظى بشعبية واسعة بين مجموعة من نجوم الدوري الإنجليزي الذي يستخدمونها.

وأوضحت الصحيفة أن أحد هؤلاء النجوم هو لاعب في المنتخب الأول لإنجلترا، وأصبح يواظب عليها بشكل مستمر.

وقال كولين بلاند الرئيس التنفيذي لإحدى العيادات الرياضية للصحيفة: "لقد رأينا تزايد واضح في تلك التصرفات بعد بداية جائحة كورونا، نحن نحاول تقديم المساعدة طوال الوقت، لكن حالة الإغلاق لا تساعدنا".

وتتسبب الحبوب بشكل مباشر في الإدمان، لذلك كان يتم وصفها من قبل أطباء الأندية بكميات محددة، قبل أن يتغير الأمر مؤخرًا ويحصل عليها النجوم من السوق السوداء.

ويساعد نجوم كرة القدم على إدمان ذلك النوع من الحبوب أنها غير مدرجة في جدول المنشطات لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

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ولجأ أحد اللاعبين لناديه في الدوري الإنجليزي للتخلص من تأثير تلك الحبوب عليه، ونصحه النادي بالعلاج من إدمانها.

وقال مصدر آخر للصحيفة: "ذلك النوع من الحبوب منتشر في غرف الملابس، ويستهلكه الكثير من نجوم كرة القدم كما لو أنها حلوى".

جدير بالذكر أن التقرير أكد أن بعض نجوم كرة القدم يخلطون ذلك النوع من الحبوب من الخمور، وهو ما يشكل مزيجًا خطرًا على صحتهم.