يخوض جويل دروميل موسمًا جيدًا مع سبارتا روتردام. الحارس، الذي تم استعارته من بي إس في، استعاد حيويته تمامًا في سبانغن. ومع ذلك، يبدو أن عودته النهائية إلى أيندهوفن غير مرجحة، حسبما صرح لـ ESPN عقب التعادل السلبي ضد ناك بريدا.

سأل مراسل ESPN هانز كراي جونيور الحارس البالغ من العمر 29 عامًا بعد المباراة عما إذا كان هو اللاعب الوحيد في سبارتا الذي يشعر بالسعادة لعدم استقباله أي أهداف. "نعم، أعتقد أن عدم استقبال أي أهداف أمر مقدس"، ثم أشار الحارس بابتسامة عريضة إلى أنه لم يستقبل أي أهداف 11 مرة هذا الموسم.

"بالطبع تفضل أن تحصل على ثلاث نقاط أيضًا، لكن لم يكن هناك الكثير اليوم"، يخلص دروميل، الذي يرى أن فريقه كان يجب أن يسعى أكثر لتحقيق الفوز. ومع ذلك، يظل واقعيًا. "مئة في المئة، لكن الأمر لم يكن ممكنًا اليوم. إذا لم تستطع الفوز، فلا يجب أن تخسر أيضًا، وهذا ما فعلناه."

ثم يحاول هانز كراي أن يناقش سريعًا الاهتمام المحيط بدروميل وعودته إلى PSV. "لا أعتقد أن فرصة عودتي إلى PSV كبيرة جدًا، بصراحة. لكن المحادثات لم تجرِ بعد. سنرى جميعًا ما سيحدث"، هكذا قال دروميل، الذي أشار إلى وجود اهتمام ملموس.

"هناك نادٍ من هولندا، نعم. كما تواصل معي نادٍ من الخارج. لكن الأمر ليس أنني أريد ذلك بالضرورة"، هكذا قال حارس مرمى سبارتا. ثم تساءل كراي بصوت عالٍ عما إذا كان الأمر يتعلق بنادي AZ. "هل يبدأ اسم هذا النادي بحرف A وينتهي بحرف Z؟"، هكذا قال كراي.

على أي حال، يمكن لدروميل أن يضع حداً لهذه الشائعة. "لا، ليس هو"، يقول بحزم.

لا يزال الحارس الذي يبلغ طوله 1.92 مترًا مرتبطًا بعقد حتى عام 2027 مع بطل الدوري الجديد. استحوذ عليه نادي PSV في عام 2021 مقابل حوالي 3.5 مليون يورو، وبعد ذلك خاض 66 مباراة رسمية مع الفريق الذي يتخذ من أيندهوفن مقرًا له.