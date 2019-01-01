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كأس الاتحاد الأفريقي

النجم الساحلي يعلن منع حضور جماهير أقل من 18 عامًا أمام الزمالك

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Arabian
هل يحقق النجم الساحلي الفوز ويتأهل للنهائي؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عدم السماح لجماهير فريقه دون الـ18 عامًا، الحضور في مدرجات الملعب الأوليمبي بسوسة، خلال مواجهة الزمالك.

الزمالك سيحل ضيفًا على النجم الساحلي مساء يوم الأحد، بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

النجم الساحلي أصدر بيانًا يعلن خلاله حضور الجماهير دون الـ18 عامًا خلال مباراة الزمالك، ومنع الأطفال والمراهقين والنساء من حضور المباريات المصيرية.

الفريق التونسي أعلن فتح أبواب الملعب الأوليمبي في تمام الخامسة مساءً، على أن يتم غلقها قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة فقط.

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ووصلت بعثة الزمالك إلى تونس يوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، حيث توجهت نحو مدينة سوسة.

ويسعى الزمالك لتفادي الخسارة بفارق هدفين، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية بكأس الكونفدرالية.

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