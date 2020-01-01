موعد مباراة النجم الساحلي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النجم الساحلي ضد الاتحاد المنستيري في الجولة الرابعة من الدوري التونسي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد النجم الساحلي، لمواجهة الاتحاد المنستيري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التونسي، على ملعب بوعلي لحوار.

يدخل النجم الساحلي المباراة، وعينه على النقاط الثلاث، للوصول إلى النقطة التاسعة ومواصلة المنافسة على قمة ترتيب الدوري التونسي، والتعافي من آخر هزيمة له في الدوري.

على الجانب الآخر، يسعى الاتحاد المنستيري لإيقاف سلسلة النتائج السلبية له هذا الموسم، إذ فشل الفريق في تحقيق أي انتصار.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النجم الساحلي ضد الاتحاد المنستيري والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة النجم الساحلي والاتحاد المنستيري؟

موعد مباراة النجم الساحلي، والاتحاد المنستيري هو يوم الأحد 27 ديسمبر 2020، على ملعب بوعلي لحوار.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت تونس، 13:00 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي والاتحاد المنستيري؟

تقوم قناة الوطنية التونسية 1 بنقل المباراة، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري الأحد27 ديسمبر 2020،

14:00 تونس ، 13:00 القاهرة الوطنية التونسية، الكأس القطرية ملعب بوعلي لحوار

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الترجي واتحاد بن قردان؟

يمكن استقبال قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة للمباراة، على قمر النايل سات، عبر التردد التالي: 10795، معدل الترميز 27500، استقطاب القناة: رأسي.

كما يمكن استقبال قناة الكأس، على النايل سات عبر التردد التالي: 11919، معدل الترميز 27500، استقطاب القناة: أفقي.

ما التشكيل المتوقع للنجم الساحلي في مواجهة الاتحاد المنستيري؟

سيعتمد جورفان فييرا، مدرب النجم الساحلي على تشكيلته المعتادة وطريقة لعب 4/4/2، وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

أيمن المثلوثي

وجدي كشريدة – صدام بن عزيزة – صلاح الحربي – مرتضى بن وناس.

داروين جونزاليس – سليم بوخنشوش – محمد أمين بن عمر- ياسين الشيخاوي.

سليماني كوليبالي - رضوان زردوم