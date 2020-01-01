سيد عبد الحفيظ: لا بديل عن الفوز أمام النجم الساحلي ونعول على شخصية الأهلي

المارد الأحمر يحل ثانيًا خلف جوهرة الساحل

أعرب سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن ثقته في قدرة لاعبي فريقه على تحقيق الفوز أمام النجم الساحلي التونسي، موضحًا أنه لا بديل عن الفوز.

المارد الأحمر يستضيف جوهرة الساحل في 26 من يناير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "لا بديل عن الفوز أمام النجم، حتى نقترب من حجز بطاقة التأهل لربع النهائي، نحن لدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وشخصية الفريق التي تحسم العديد من المواقف الصعبة، خاصةً في ظل الظروف التي يمر بها الأهلي هذا الموسم، لتلاحم المباريات وخوض عدد مكثف منها في مدة زمنية قصيرة".

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وأضاف: "منحنا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، وهذا أمر إيجابي لالتقاط الأنفاس، خاصةً أن الجميع في حاجة إلى الراحة، للتحضير بشكل جيد لمواجهة النجم الساحلي".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن جوهرة الساحلي محتل الصدارة.

بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد ست نقاط، ويأتي بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.