النجعي والعمري يتحدثان عن أهمية مواجهة المنتخب السعودي أمام فلسطين

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة فلسطين

تحدث الثنائي سامي النجعي وحسن العمري نجما المنتخب السعودي، أثناء تواجدهما في معسكر الأخضر استعدادًا لمواجهتي الكويت وفلسطين خلال الشهر الجاري.

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة الكويت الخميس المقبل وديًا، على أن تكون مباراة فلسطين ضمن منافسات تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل.

وقال النجعي في تصريحاته لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم: "أشكر الجهاز الفني على ثقته الكبيرة لضمي لمعسكر المنتخب وسأسعى لتقديم كل ما لدي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "مباراة فلسطين هامة للغاية ونسعى للحصول على 3 نقاط هامة في مشوارنا بالتصفيات، ونركز جيدًا لهذا اللقاء".

وفي نفس السياق، قال حسن العمري الذي انضم للمرة الأولى للمنتخب السعودي: "انضمامي للمنتخب هو حلم وطموح وتحقق وشرف كبير لي، وأسعى أن أكون على قدر المسؤولية".

وتابع العمري: "ارتداء شعار المنتخب السعودي ليس صورة فقط، ولكن هو مسؤولية كبيرة يجب أن نكون على قدرها".

المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما خلال الـ4 جولات الماضية.