النادي يرفض تغيير سياسته .. كورونا يهدد بطرد راموس وفاسكيز من ريال مدريد

سياسة النادي لن تتغير

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد لن يغير سياساته فيما يخص تجديد العقود بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها النادي شأنه شأن جميع أندية كرة القدم حول العالم.

وكانت آس قد ذكرت اليوم أيضًا أن تجديد عقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد قد وصل إلى منطقة متجمدة فيما يخص المفاوضات بين الطرفين على مواصلة مشوار القائد لسنوات مقبلة.

ريال مدريد في الوقت الحالي يعمل من أجل تجديد عقود 3 لاعبين من أهم لاعبيه تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي ألا وهم القائد سيرخيو راموس ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز.

قبل أي شيء وقبل الدخول في أي مفاوضات يعرف رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز أن أزمة فيروس كورونا تعني أنه على ريال مدريد إجراء تعديلات فيما يخص الناحية المالية.

ذلك من الضروري أن يحدث بشكل سريع لكي لا يعاني النادي من أزمات طاحنة مستقبلًا، حيث تم تخفيض ميزانية النادي للموسم بحوالي 300 مليون يورو

ووضع نادي ريال مدريد الإسباني، شروطًا من أجل تجديد عقود لاعبيه تقضي بتخفيض الأجور بنسبة 10% من أجل تقليص ميزانية الرواتب في ظل تراجع المداخيل والتهديد بخسائر أكبر مع تفشي الموجة الثانية للوباء.

وفي الوقت الذي ناقش فيه ريال مدريد تجديد عقود الثلاثي سيرخيو راموس ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز في وقت واحد، إلا أن مواقفهم لا تبدو مشابهة على الإطلاق.

بالنسبة لمودريتش فقد منح اللاعب الكرواتي موافقة مبدئية على شروط ريال مدريد وأعطى الضوء الأخضر على العقد الجديد، ولكن سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز لا يوافقان على ذلك.

ريال مدريد يريد وضع خطوط عريضة في هذه المسألة لأنه في وقت قريب سيضطر إلى مناقشة تجديد عقود عدد من لاعبيه المهمين والذين تنتهي عقودهم بنهاية موسم 2022.

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يذكر أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يعاني على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي، حيث أنها أزمة عامة لجميع أندية كرة القدم بسبب فيروس كورونا وما تسبب فيه من أزمات اقتصادية..