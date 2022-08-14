ألميريا ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ألميريا في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2022-23، على ملعب العاب البحر المتوسط..

ألميريا 1×2 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+6' نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

89' الحكم يحتسب ست دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

84' أوووووووووه فرصة خطيرة لألميريا، تسديدة قوية من خوسية لازو، ولكن كورتوا يتألق ويتصدى لها ويحافظ لفريقه على التقدم.

80' عشر دقائق تفصلنا على نهاية المباراة.

74' جوووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لريال مدريد، ركلة حرة مباشرة، لعبها البديل دافيد ألابا، ببراعة وسكنت شباك أصحاب الأرض.

66' استمرار ضغط ريال مدريد بحثًا عن هدف التقدم.

60' جوووووووووووووووووووووووول هدف التعادل لريال مدريد، تبادل التمريرات بين لاعبي الفريق، وصلت إلى فينيسيوس الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها مارتينيز ثم ارتدت الكرة إلى بنزيما الذي مررها إلى لوكاس فاسكيز الذي سدد الكرة في الشباك.

54' أووووووه فرناندو مارتينيز سد منيع أمام هجمات ريال مدريد، تصدى لتسديدة قوية من بنزيما هذه المرة.

51' عرضية لريال مدريد من الجانب الأيسر، وصلت إلى فالفيردي الذي سدد تسديدة مباغتة على الطاير ولكن مارتينيز يتألق ويتصدى لها.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم ألميريا بهدف دون رد.

45' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

42' أوووووووه الإثارة تستمر، هدف ملغي لريال مدريد، لوجود تسلل على لوكاس فاسكيز.

39' طوفان هجمات ريال مدريد يستمر وركنية من الجانب الأيسر، قابلها روديجر برأسية، ولكن فرناندو مارتينيز يواصل التألق ويتصدى لها ويحافظ على نظافه شباكه.

36' أووووووه فرصة خطيرة لريال مدريد، تمريرة طويلة تصل إلى فينيسيوس جونيور، الذي توغل من الجانب الأيسر وسدد تسديدة قوية تصدى لها حارس ألميريا بثبات.

31' مرور نصف ساعة من الشوط الأول، وتوقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

26' هدوء في أحداث المباراة، وانحصار اللعب في وسط الملعب.

19' ضغط وسيطرة من لاعبي ريال مدريد، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى ألميريا.

15' مرور ربع ساعة من مجريات الشوط الأول.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة، وريال مدريد بدأ في الضغط والدخول إلى أجواء المباراة للبحث عن هدف التعادل.

6' جوووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة لألميريا، وبداية سريعة وقوية لأصحاب الأرض، تمريرة وصلت إلى رامازاني، الذي انطلق في انفراد ثم سدد الكرة في شباك كورتوا.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - ناتشو - لوكاس فاسكيز

إدواردو كامافينجا - أوريليان تشواميني - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فالفيردي

تشكيل ألميريا:

التشكيل| 5-3-2

فرناندو مارتينيز

سيرجيو أكيمي - سردان بابيتش - رودريجو إيلاي - كايكي فيرنانديز - تشومي

لوكاس روبرتون - إينييجو إيجواراس - صموئيل كوستا

صادق عمر - لارجي رامازاني

سيدخل الملكي المباراة بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي على آينتراخت فرانكفورت، وهو حامل لقب الدوري الإسباني الذي فاز به الموسم الماضي دون عناءٍ يذكر.

نادي ألميريا هو أحد الأندية الصاعدة حديثًا للدوري الإسباني، ومتوقع منه تقديم مستوى كبير نظرًا للصفقات التي أبرمها، وعلى الأقل سيبقى في الدرجة الأولى.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، وستُقام على ملعب ألعاب البحر المتوسط.