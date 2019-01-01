مدرب حراس السعودية: العويس أحق بالمشاركة بدلًا من المعيوف

المويجد يرى أن المعيوف يتحمل هدفي يمن في مرمى السعودية

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد عادل المويجد، مدرب حراس مرمى منتخب السعودية، على أحقية مشاركة محمد العويس، أساسيًا في صفوف الأخضر، خلال مباراة اليمن الأخيرة.

المويجد قال خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "أرى أن محمد العويس كانت له الأحقية في المشاركة في اللقاء، بدلًا من المعيوف، لأن الأول يتميز بالرشاقة وتمركز وردة الفعل العالية".

مدرب حراس السعودية تابع: "الهدف الأول يتحمله المعيوف بنسبة كبيرة، بالاشتراك مع الدفاع، وخطأ الهدف الثاني يتحمله الحارس بنسبة 100%، بسبب عدم تغطية الزاوية وردة فعله البطيئة".

عادل المويجد شدد على أن هناك ضعفًا وتراجع مستوى الحراس الوطنيين في المملكة العربية السعودية، بسبب تواجد الحراس الأجانب، وتواجد الوطنيين على مقاعد البدلاء".

وطالب المويجد من صناع القرار في كرة القدم السعودية، إعادة النظر في هذا القرار، والعمل كما هو سابقًا بعدم جلب حراس مرمى أجانب، ليعود بالنفع على كرة القدم السعودية.

المنتخب السعودي تعادل مع نظيره اليمني بهدفين لكل منتخب، في المباراة التي جمعت بينهما، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.