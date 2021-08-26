المولد يشعل أزمته ويطالب بالرحيل .. ورد مفاجئ من الاتحاد

مسلسل فهد المولد لم ينته بعد!

كشفت تقارير صحفية عن اشتعال الأزمة بين فهد المولد وإدارة نادي الاتحاد خلال الساعات الماضية، في ظل الغضب العارم ضد اللاعب منذ نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

جماهير الاتحاد صبت غضبها على فهد المولد خسارة نهائي البطولة العربية على يد فريق الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، حيث حملته مسؤولية الهزيمة.

بداية النهاية .. قرار صارم من مدرب الاتحاد تجاه فهد المولد

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن فهد المولد أبدى لإدارة الاتحاد رغبته في الرحيل عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وافقت على طلب فهد المولد بشكل مبدئي، في إشارة إلى إمكانية رحيل اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل غلق فترة الانتقالات.

فهد المولد أبدى أيضًا عدم رغبته في الاستمرار مع الاتحاد، بعدما رفض المغادرة مع الفريق اليوم الخميس لمواجهة الفيصلي غدًا الجمعة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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