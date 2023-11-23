"الموسم لا يزال طويلًا!".. ليفاندوفسكي يهدد بيلينجهام

المهاجم البولندي يدرك جيدًا أهداف البلوجرانا من المباريات..

خلال الحفل الذي تم فيه منحه جائزة الحذاء الذهبي "بيتشيتشي" لأفضل هداف في الدوري الإسباني، تناول البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعض الأحاديث عن الماضي والحاضر والمستقبل.

وقال ليفاندوفسكي بعد حصوله على الجائزة: "أنا سعيد جدًا بهذه الجائرة، أريد أن أشكر كل زملائي والمدرب والطاقم والعائلة، لقد ساعدوني بشكل كبير من أجل التأقلم السريع وتسجيل هذه الأهداف".

وأضاف: "في برشلونة لا نهتم فقط بالفوز بالمباريات، بل نهتم بإحراز اكبر قدر من الأهداف".

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وعن وضعيته الحالية في سباق الهدافين بالدوري الإسباني خلف الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، قال ليفاندوفسكي: "الموسم لا يزال طويلًا، من الصعب جدًا أن يتم إحراز الأهداف في الدوري ولكن هذا ما ننشده في برشلونة".

وتطرق إلى زميله تير شتيجن قائلًا إنه من الصعب إحراز الأهداف فيه داخل التمرينات، لكن "في المباريات قد تكون المهمة أسهل إن لم نكن في أفضل مستوياتنا".