المواجهة الرابعة .. هل حان موعد كسر لامبارد لعقدة سولشاير؟

مباراة صعبة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يواجه اليوم فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي في لقاء نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي التاريخي في العاصمة لندن.

المباراة ستكون الرابعة بين الثنائي أولي جونار سولشاير المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي الذي جاء في ظروف عصيبة للبلوز.

الثلاث مواجهات السابقة بين أولي جونار سولشاير وفرانك لامبارد شهدت تفوق الشياطين الحمر بشكل واضح، ولم يدع النرويجي مجالًا للشك حول تفوقه على نظيره الإنجليزي.

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انتهت أول مباراة بينهما في الدوري الإنجليزي برباعية نظيفة، في مباراة لم يكن فيها مانشستر يونايتد هو الأفضل على مستوى الأداء، لكن الأهم بكل تأكيد هي النتيجة.

أما المواجهة الثانية بينهما في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة ففاز بها مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد، وخاض وقتها كل فريق المباراة بتشكيل مطعم بالشباب.

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وفي المباراة الثالثة بالدور الثاني من الدوري الإنجليزي فاز مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، وكانت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

في الثلاث مواجهات السمة الغالبة والمشتركة بينهما كانت فشل تشيلسي في التسجيل من الفرص التي أتيحت له، لكن ذلك مجرد سبب واحد فقط من أسباب عديدة، ربما على لامبارد الانتباه لها لو أراد أن يفوز اليوم وأن يكسر تلك السلسلة السلبية قبل أن تتحول لعقدة أمام سولشاير.

أحد أهم الأسباب أيضًا بجوار الفشل في تسجيل الفرص المتاحة هو صغر عمر نجوم تشيلسي، فلامبارد جاء لقيادة الفريق في ظروف استثنائية للغاية.

تشيلسي كان محرم عليه أن يدخل فترات الانتقالات، وفقد بالفعل الكثير من نجومه على رأسهم إيدين هازار الذي انضم لريال مدريد، كما ورث مشاكل المدرب السابق ماوريتسيو ساري.

وبالنظر للجانب الآخر نجد أن مانشستر يونايتد رغم كل المشاكل التي يمر بها في السنوات الأخيرة إلا أن الفريق تحت قيادة سولشاير يستطيع التماسك أمام الفرق الكبيرة.

صحيح أن الموسم الماضي شهد الكثير من التعثرات الغير منطقية أمام فرق منتصف وقاع جدول الترتيب، لكن في النهاية عندما كان يواجه فرق المقدمة كانت الأمور تختلف.

كل تلك أسباب في تفوق سولشاير السابق على فرانك لامبارد، فهل تستمر الأسباب للمباراة الرابعة على التوالي أم يبدأ لامبارد في إيجاد الحلول؟