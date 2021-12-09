المهدي بنعطية يقرر اعتزال كرة القدم نهائيًا

أعلن المغربي المهدي بنعطية، مدافع نادي فاتح كاراجمرك التركي، عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة داخل المستطيل الأخضر تخطت الـ15 عامًا.

بنعطية كان لاعبًا في الدحيل القطري الموسم الماضي، قبل أن يرحل في يونيو 2021، ليصبح لاعبًا حرًا، لينتقل إلى نادي فاتح كاراجمرك في صيف 2021 بصفقة انتقال حر.

ونشر بنعطية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الخميس، بيانًا يعلن فيه عن نهاية رحلته كلاعب كرة قدم محترف.

وجاء نص البيان كالآتي: "منذ صغري كان لدي حلم واحد، أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، ولكي أصل إلى هذا كان علي أن أجبر نفسي على العمل الجاد وتقديم التضحيات".

وتابع: "لقد كان من حسن حظي أن أصبح لاعبًا محترفًا، ولكن الأمر الصعب في هذه المهنة كما يُقال، أن أستمر على هذا الأمر مع مرور الوقت".

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النجم المغربي واصل: "بعد أكثر من 15 عامًا من اللعب بإخلاص وتفاني، وبعد أن لعبت في صفوف أكثر من دوري كبير، قررت أن أنهي مسيرتي مع عالم كرة القدم، بعد أن سمح لي الدفاع عن بلدي المغرب وتمثيله، وعشت معه لحظات لا تُنسى، كأس العالم 2018 على وجه الخصوص".

واختتم بنعطية بيانه قائلًا: "أود أن أشكر كل من دعموني طوال هذا الوقت، ويقولون دائمًا أن نهاية شيء ما هو إلا لبداية شيء آخر دائمًا، ولذلك أقول أراكم قريبًا".