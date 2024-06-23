المهارة تتحدث .. رقم مرعب لإسبانيا يؤكد تفوق نجومها فرديًا في يورو 2024

المنتخب الإسباني ضمن تأهله لدور الـ16

دعم منتخب إسبانيا حديث الجميع حول مهارات لاعبيه الفردية المذهلة وقدرتهم الهائلة على الانطلاق بالكرة برقم مميز جدًا حققه خلال مباراتيه في بطولة الأمم الأوروبية 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

إسبانيا نجحت في التأهل بالفعل إلى دور الـ16 بفضل انتصارها على كرواتيا 3-0 وإيطاليا 1-0، وستواجه ألبانيا في الجولة الختامية لدور المجموعات في لقاء تأكيد الصدارة.

منصة أوبتا للإحصائيات نشرت رقمًا خاصًا بالمنتخب الإسباني لم يحققه أحد غيره خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، وهو قيامه بأكبر عدد من محاولات الانطلاق بالكرة "Dribbles" بين جميع المنتخبات الأخرى، إذ قام لاعبوه بـ52 محاولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المحاولات الناجحة لتلك الانطلاقات بالكرة وصلت إلى 26 وهو رقم لم يُحققه أي منتخب آخر سوى كرواتيا، والتي لا تمتلك سوى نقطة واحدة في رصيدها من تعادلها مع ألبانيا وستبحث عن الفوز على إيطاليا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لضمان التأهل لدور الـ16.

يُشار إلى أن الجولة الختامية من دور المجموعات في يورو 2024 ستنطلق اليوم بمباراة اسكتلندا والمجر ومواجهة ألمانيا وسويسرا، وتقام المباراتان في نفس التوقيت.