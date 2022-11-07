المنتخب السعودي يُعلن تفاصيل إصابة سلمان الفرج

اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة الأمس أمام أيسلندا

أعلن المنتخب السعودي نتائج الفحص الطبي بأشعة الرنين المغناطيسي الذي أجراه قائده سلمان الفرج بعد الإصابة التي تعرض لها يوم أمس الإثنين.

نجم وسط الهلال كان قد أقلق الجميع حول حالته الصحية حين غادر مباراة الأخضر الودية أمام أيسلندا أمس للإصابة، والتي انتهت بفوز رفاقه بهدف وحيد سجله سعود عبد الحميد.

الفحص الأولي أظهر إصابة اللاعب بكدمة في الكتف، لكن الجهاز الطبي أصر على خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي، وقد أظهر معاناته من إصابة في مفصل الكتف.

ولم يكشف الموقع الرسمي للمنتخب السعودي عن مدة غياب اللاعب المتوقعة بل اكتفى بالإشارة إلى أنه سيُواصل علاجه رفقة الجهاز الطبي في المنتخب.

المنتخب السعودي يتواجد في أبو ظبي حاليًا حيث يُقيم معسكره التدريبي استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد خاض 4 مباريات ودية آخرها أمس أمام أيسلندا.

الأخضر سيُواجه بنما الخميس القادم في الإمارات ثم يعود إلى الرياض حيث سيتدرب عصرًا لعدة أيام قبل مواجهة كرواتيا وديًا في الـ16 من نوفمبر الجاري ومن ثم سيتوجه مساء نفس اليوم إلى الدوحة حيث ستنطلق بعد 4 أيام بطولة كأس العالم.