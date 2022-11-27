المنتخب السعودي يستعيد شراحيلي ويفقد ظهيرًا جديدًا في كأس العالم

الأخضر أمامه مباراة حاسمة أمام المكسيك يوم الأربعاء القادم

مازالت الإصابات الصعبة والطويلة تُلاحق نجوم المنتخب السعودي خلال مشاركته في كأس العالم قطر 2022، حيث أضيف اليوم لاعبًا جديدًا لقائمة الغائبين عن مواجهة المكسيك الحاسمة.

الأخضر الذي هزم الأرجنتين وسقط أمام بولندا سيواجه المكسيك في لقاء حاسم مساء الأربعاء القادم على استاد لوسيل، ويحتاج المنتخب للفوز للتأهل مباشرة بغض النظر عن نتيجة مباراة بولندا ضد الأرجنتين وإلا في حالة التعادل أو الخسارة سينتظر ما ستؤول إليه الحسابات المتعلقة بالنقاط والأهداف في النهاية.

المنتخب أدى تدريباته اليوم تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد وقد شهدت عودة لاعب وسط أبها رياض شراحيلي الغائب عن المنتخب منذ انطلاق المونديال للإصابة التي لحقت به فور وصول البعثة إلى الدوحة.

وقد أعلن حساب المنتخب على تويتر أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة محمد البريك في عضلة الساق دون الكشف عن مدة غيابه، لكن صحيفة الرياضية أكدت انتهاء كأس العالم للظهير الجوكر لحاجته للعلاج لمدة 10 أيام تقريبًا.

البريك هو الظهير الثاني الذي يفقده الأخضر خلال تواجده في قطر، إذ انتهى كأس العالم كذلك لزميله في الهلال ياسر الشهراني بعد تعرضه لإصابة في الوجه خلال مواجهة بولندا.

المنتخب السعودي فقد كذلك قائده ونجم وسطه سلمان الفرج للإصابة التي داهمته خلال المواجهة الأولى أمام الأرجنتين، فيما سيغيب عنه أمام المكسيك لاعب الوسط الآخر عبد الإله المالكي للإيقاف.