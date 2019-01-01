رينار: ليس لدينا أعذار وهذا ما أحاول معالجته بالسعودية

المدرب الفرنسي يعترف بتفاوت مستوى الأخضر خلال مواجهتي مالي واليمن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أن فريقه لن يكون لديه أي عذر حال تحقيق نتيجة سلبية أمام سنغافورة، موضحًا أن تفاوت المستوى خلال الفترة الماضية تسبب في حالة من القلق لدى الجماهير.

الأخضر يستضيف سنغافورة غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال رينار، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الشهر الماضي لعبنا مباراتين، واحدة ودية أمام مالي، والثانية رسمية أمام اليمن، وبهما حدث تفاوت بالمستوى، وهو ما خلف حالة من القلق لدى الجمهور، ولكن غدًا ليس لنا أي عذر".

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وأضاف: "أهمية مواجهة سنغافورة تكمن في أنها على أرضنا وأمام متصدر المجموعة، يجب أن نمحوا الصورة السيئة التي تركناها عقب مواجهة اليمن، علينا أن نعيد رسم البسمة من جديد على وجوه جماهيرنا".

الفرنسي تابع: "من خلال تابعتي لاحظت أن المنتخب السعودي يستقبل أهداف كثيرة في السابق، وحاليًا مهمتي معالجة هذه السلبية، حتى نتصدر مجموعتنا".

واختتم: "الضغط جزء من حياة اللاعب والمدرب وهو أمر جيد، لأنه يعطي حافز لتقديم أداء أفضل، واللاعب المحترف بإمكانه اللعب على أي ملعب وبأي مدينة، صحيح أن أن المنتخب يلعب هنا لأول مرة، لكن الجماهير متعطشة لدعمنا، ونحن نرغب في إسعادهم وفي تسجيل نتيجة مميزة في أول مباراة هنا".

يذكر أن السعودية استهلت مشوارها بالتصفيات بالتعادل أمام منتخب اليمن بثنائية لكل منهما.

ويحتل الأخضر المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما تتصدر سنغافورة المجموعة بأربع نقاط.