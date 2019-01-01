بعد غياب 48 ساعة - علي البليهي ينضم لتدريبات السعودية

الأخضر يستعد لملاقاة سنغافورة غدًا الخميس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انضم علي آل بليهي؛ مدافع منتخب السعودية، لمعسكر الأخضر اليوم الأربعاء، بعدما غاب خلال اليومين الماضيين عن انطلاق المعسكر.

غياب المدافع أتى بعد سماح الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني، له بالتأخر لمدة 48 ساعة، لظروف عائلية، حالت دون الالتحاق بالمعسكر، الذي انطلق أول أمس الإثنين.

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ويشارك آل بليهي في الحصة التدريبية الأخيرة للسعودية، التي تنطلق عقب قليل، استعدادًا لمواجهة سنغافورة.

الأخضر يستضيف سنغافورة غدًا الخميس، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكانت كتيبة رينار قد استهلت مشوارها في التصفيات بخسارة نقطتين، عقب التعادل أمام اليمني بثنائية لكل منهما.

الأخضر يحتل المركز الرابع في المجموعة الرابعة بنقطة واحدة، بينما تتصدر سنغافورة المجموعة بأربع نقاط.