عداد الإصابات لم يتوقف .. ثنائي المنتخب السعودي يغيبان عن التدريبات الجماعية

إصابات جديدة في صفوف الأخضر قبل المشاركة بخليجي 26

يواصل المنتخب السعودي معاناته خلال الأيام الحالية، قبل انطلاق بطولة كأس الخليج "خليجي 26"، التي ستقام في الكويت خلال شهر ديسمبر الجاري.

ويقيم المنتخب السعودي معسكرًا خلال الوقت الحالي في الرياض، استعدادًا للمشاركة في بطولة خليجي 26.

وأعلن المنتخب السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن غياب علي البليهي مدافع الأخضر عن التدريبات الجماعية، بسبب شعوره بآلام عضلية.

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وأضاف المنتخب أن سلطان الغنام الظهير الأيمن للأخضر غاب هو الآخر عن التدريبات، بسبب تعرضه لنزلة برد، ليزداد عدد اللاعبين المصابين في قائمة الأخضر.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، قد قام باستبعاد عبد الإله العمري بسبب الإصابة، وضم سعد آل موسى مدافع الاتحاد بدلًا منه.

ويقع الأخضر السعودي في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 26، والتي تضم أيضًا منتخبات البحرين والعراق واليمن.