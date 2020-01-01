رسالة جوميس للاعبين المنتخب السعودي الأوليمبي: أتمنى أن تعودوا بالكأس

الفرنسي اعتاد على دعم منتخبات الأخضر في كافة البطولات

تمنى الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، تتويج المنتخب السعودي الأوليمبي بطلًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا تايلاند 2020.

الأخضر تحت 23 عامًا حقق الفوز اليوم السبت، أمام نظيره التايلاندي بهدف وحيد، سجله عبد الله الحمدان من ضربة جزاء، ليصعد بمنتخب بلاده إلى نصف النهائي على حساب أصحاب الأرض. (طالع التفاصيل)

وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للأخضر الشاب، وأتمنى أن تحضروا بالكأس إلى السعودية إن شاء الله، ننتظركم".

مبروك للأخضر الشاب و أتمنى أن تحضروا بالكأس في السعودية إن شاء الله 🇸🇦 ننتظركم 💚 pic.twitter.com/g0GlZECJEh — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 18, 2020

الأخضر كان قد استهل مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز أمام اليابان بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم تعادل سلبيًا دون أهداف أمام قطر، واختتم دور المجموعات بالفوز أمام سوريا بهدف وحيد، ليصعد لربع النهائي متصدرًا مجموعته بسبع نقاط.

ومن المقرر أن تلاقي السعودية في نصف النهائي، المقرر إقامته في 22 من الشهر الجاري، الفائز من مواجهة الإمارات وأوزبكستان، التي تقام غدًا الأحد.