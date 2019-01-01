السعودية وفلسطين يلتقيان بالأردن

الفدائي والأخضر يتنافسان ضمن الجولة الثالثة بتصفيات المونديال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقتربت الأراضي الأردنية من احتضان مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المباراة مُحدد لها أن تُقام في 15 من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة بالتصفيات، لكن لم يتحدد ملعبها بشكل رسمي بعد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورجاء الله السلمي؛ وكيل الهيئة العامة للرياضية لشؤون الإعلام والعلاقات، اجتمعا مع جبريل الرجوب؛ رئيس الاتحاد الفلسطيني، الأسبوع الماضي بالأردن، لمناقشة تفاصيل المباراة.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن رئيس الاتحاد الفلسطيني أبدى تجاوبًا كبيرًا لخوض اللقاء على الأراضي الأردنية، على أن يتحدد الملعب بشكل نهائي اليوم الإثنين.

يذكر أن الأخضر بدأ مشواره بالتصفيات بالتعادل أمام اليمن بثنائية لكل منهما، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة.

أما الفدائي فقد بدأ المشوار بالفوز أمام أوزبكستان 2-0، ثم هُزم أمام سنغافورة 2-1، ليحتل وصافة المجموعة نفسها بثلاث نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن سنغافورة، صاحبة الصدارة.