المنتخب الجزائري يكتسح بوتسوانا بخماسية نظيفة في ختام تصفيات أمم إفريقيا

منتخب الجزائر ينذر الجميع بأداء قوي للدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية

أكد المنتخب الجزائري على استحقاقه بالتأهل متصدرًا لترتيب مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بفوز كاسح على نظيره البوتسواني، بخمسة أهداف دون رد، ضمن الجولة السادسة من المنافسات في المباراة التي أقيمت على أرضه.

وضمن محاربي الصحراء الوصول إلى كأس الأمم الإفريقية، متصدرين مجموعتهم برصيد 14 نقطة في صدارة المجموعة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقائين.

المنتخب الجزائري أنهى الشوط الأول من اللقاء أمام بوتسوانا بالتقدم بهدف من المميز مهدي زفان في الدقيقة 24 ليضع منتخب بلاده في المقدمة متفاديًا المفاجآت.

وفي الشوط الثاني، تأخر المنتخب الجزائري تعزيز تقدمه حتى الدقيقة 58 عندما أحرز سفيان فيجولي الهدف الثاني لفريقه لينهي على آمال بوتسوانا في العودة للقاء.

وجاء رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ليحرز الهدف الثالث للمنتخب الجزائري في الدقيقة 64 من عمر اللقاء من علامة الجزاء، ليستمر محاربي الصحراء في تقديم أداء مميز.

ولم يترك بغداد بونجاح المباراة دون ترك بصمته بإحراز هدف الجزائر الرابع في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، لينذر محاربي الصحراء الجميع أنهم عازمون على الدفاع عن لقبهم، قبل أن يختتم فريد بولاية الخماسية بهدف في الدقيقة 88.

وكان المنتخب الجزائري قد توج بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، على حساب المنتخب السنغالي في لقاء النهائي في أداء أكثر من رائع.