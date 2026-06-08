ستكون إسبانيا حاملة اللقب في كأس العالم للسيدات 2027 ، حيث تتطلع لا روخا للاحتفاظ بأول لقب كبير في تاريخها عبر التتويج مجدداً في البرازيل الصيف المقبل. كانت إنجلترا وصيفة في أستراليا عام 2023 و، بعد الفوز على إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2025، ستكون اللبؤات منافساً جدياً على الكأس مجدداً في 2027، مع الولايات المتحدة واليابان أيضاً ضمن أبرز المرشحين الأوائل.

لكن أولاً، يتعين على هذه الدول التأهل للبطولة. وباستثناء البرازيل المستضيفة، تُعد اليابان واحدة من ثماني دول فعلت ذلك بالفعل، إلى جانب أستراليا، التي كانت شريكاً في استضافة 2023 وبلغت نصف النهائي، وستنضم إليهم فرق أخرى كثيرة بحجز مقاعدها على مدار الأيام والأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

يمتلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) 11 مقعداً في البطولة، مع ضمان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) وجود ستة ممثلين، وكونكاكاف (CONCACAF) وكاف (CAF) أن يكون لكل منهما ما لا يقل عن أربعة. وفي أماكن أخرى، سينضم ثلاثة من منافسي البرازيل في كونميبول (CONMEBOL) إلى المستضيفين في البطولة، وسيكون هناك مقعد واحد لاتحاد أوقيانوسيا (OFC) أيضاً. ثم ستكون هناك ثلاثة أماكن متاحة في الملحق بين الاتحادات القارية، والذي سيُستكمل في فبراير 2027.

إذن، ما هي الدول التي حجزت بالفعل مقاعدها في كأس العالم للسيدات 2027؟ وأي الفرق قد تكون التالية التي تضمن التأهل؟ GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته عن الطريق إلى البرازيل...

ما هي الفرق التي تأهلت لكأس العالم للسيدات 2027؟

الفريق الاتحاد القاري تأهل في البرازيل CONMEBOL المستضيفون أستراليا AFC 13 مارس 2026 الصين AFC 14 مارس 2026 كوريا الجنوبية AFC 14 مارس 2026 اليابان AFC 15 مارس 2026 الفلبين AFC 19 مارس 2026 كوريا الشمالية AFC 19 مارس 2026 نيوزيلندا OFC 15 أبريل 2026 ألمانيا UEFA 5 يونيو 2026 الأرجنتين CONMEBOL 5 يونيو 2026 كولومبيا CONMEBOL 5 يونيو 2026

وباستثناء إدراج البرازيل تلقائياً بصفتها المستضيفة، كانت أولى بطاقات التأهل لكأس العالم للسيدات 2027 متاحة في كأس آسيا للسيدات 2026 التابعة للاتحاد الآسيوي في مارس، حيث كان سيتم تحديد الممثلين الستة المضمونين من الاتحاد القاري الآسيوي. وكان بلوغ نصف النهائي يضمن مقعداً في كأس العالم، ولذلك ضمنت أستراليا والصين وكوريا الجنوبية واليابان جميعها أماكنها بانتصارات في ربع النهائي.

ثم تنافس الخاسرون الأربعة في مواجهات ربع النهائي تلك في مباراتين فاصلتين يوم 19 مارس، على أن يتأهل الفائزان إلى كأس العالم ويتقدم الخاسران إلى الملحق بين الاتحادات القارية. حجزت الفلبين تذاكرها إلى البرازيل بفوزها على أوزبكستان، بينما تفوقت كوريا الشمالية على تايبيه الصينية.

انضمت نيوزيلندا إلى قائمة المنتخبات التي تأهلت لكأس العالم في أبريل، بفضل فوز ضيق بنتيجة 1-0 على بابوا غينيا الجديدة في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات التابعة لاتحاد أوقيانوسيا (OFC). وسينضم خصومهم إلى أوزبكستان وتايبيه الصينية في الملحق الفاصل بين الاتحادات العام المقبل.

ثم أصبحت ألمانيا أول دولة أوروبية تحجز تذكرتها إلى البرازيل، عندما تغلبت على النرويج 2-0 في أوائل يونيو لتفوز بمجموعة التصفيات الخاصة بها قبل مباراة من النهاية. وكان من الممكن أن تنضم إنجلترا إليهم في الليلة نفسها لو أنها تجنبت الهزيمة في إسبانيا، لكن خسارة ساحقة بنتيجة 4-0 تترك الآن لا روخا، أبطال العالم الحاليين، في موقع الصدارة بدلاً من ذلك، مع الدنمارك وفرنسا كالفريقين الآخرين المستعدين لاقتناص المقاعد الأربعة المؤهلة تلقائياً التابعة ليويفا.

وفي وقت لاحق من الليلة نفسها، تم تأكيد أول ممثلي اتحاد أمريكا الجنوبية (CONMEBOL)، باستثناء البلد المضيف البرازيل. وعلى الرغم من تعادل مخيب للآمال 1-1 مع بيرو، تم تأكيد مكان الأرجنتين في البطولة بعدما بنت فارقاً من أربع نقاط داخل المركزين الأولين في ترتيب دوري الأمم، بينما ضمن فوز كولومبيا المتصدرة للجدول 1-0 على أوروغواي أيضاً مكانها في البطولة. كانت تلك هي مقعدي التأهل التلقائي الوحيدين المتاحين، مع فنزويلا والإكوادور وباراغواي وبيرو يتنافسون على مقعدي الملحق الفاصل بين الاتحادات لاتحاد CONMBEOL في الجولة الأخيرة من المنافسة، في 9 يونيو.

ما هي المنتخبات التي يمكن أن تتأهل بعد ذلك لكأس العالم للسيدات 2027؟

سيتم حسم المقاعد الثلاثة المتبقية للتأهل التلقائي التابعة ليويفا في 9 يونيو، عندما تُقام الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات تصفيات كأس العالم. إسبانيا والدنمارك وفرنسا في موقع الصدارة لانتزاع تلك المقاعد، ما يعني أن أمثال إنجلترا والسويد وإيطاليا والنرويج وهولندا قد يضطرون جميعاً إلى خوض مسار الملحق الخاص بيويفا بدلاً من ذلك، والذي سيبدأ لاحقاً هذا العام. ستكون هناك سبعة مقاعد إضافية في كأس العالم متاحة هناك، بالإضافة إلى مقعد واحد في الملحق الفاصل بين الاتحادات.

كان من المقرر أن تُقام عملية التأهل التابعة للاتحاد الإفريقي (CAF) في مارس 2026، خلال كأس الأمم الإفريقية. ومع ذلك، تمت إعادة جدولة تلك البطولة إلى الصيف بإشعار قصير للغاية وسيتم بدلاً من ذلك تحديد المنتخبات الإفريقية التي ستلعب في كأس العالم في أغسطس.

ثم سيأتي آخر المتأهلين تلقائياً من بطولة كونكاكاف للسيدات (CONCACAF W Championship)، التي تُقام في نوفمبر 2026. ستتنافس الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وجامايكا وهايتي وبنما وكوستاريكا والسلفادور على تلك البطولة القارية، حيث ستكون أربعة مقاعد للتأهل التلقائي ومقعدان للملحق لكأس العالم على المحك.

ثم ستُقام الملحقات الفاصلة بين الاتحادات في فبراير 2027 لتحديد المنتخبات الثلاثة الأخيرة التي ستلعب في كأس العالم للسيدات في البرازيل.

متى تُقام كأس العالم للسيدات 2027؟

ستستضيف البرازيل كأس العالم للسيدات 2027، والتي من المقرر أن تنطلق في 24 يونيو 2027. سيتم استخدام ثمانية ملاعب مختلفة في ثماني مدن مختلفة في البطولة، بما في ذلك ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو. ستُقام المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 في 25 يوليو 2027. سيتم تأكيد تواريخ إضافية تتعلق بالمراحل المختلفة للبطولة في الوقت المناسب، مع أن تفاصيل قرعة مرحلة المجموعات الرسمية لا تزال أيضاً قيد الإعلان.

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