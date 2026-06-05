المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للسيدات 2027: القائمة الكاملة للدول التي ستلعب البطولة في البرازيل

ستكون إسبانيا حاملة اللقب في كأس العالم للسيدات 2027 ، حيث تسعى لا روخا للاحتفاظ بأول لقب كبير في تاريخها عبر التتويج مجدداً في البرازيل الصيف المقبل. كانت إنجلترا وصيفة في أستراليا في 2023 و، بعد هزيمة إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا في 2025، ستكون اللبؤات منافساً جدياً على الكأس مجدداً في 2027، مع الولايات المتحدة واليابان أيضاً ضمن المرشحين الأوائل.

لكن أولاً، يتعين على هذه الدول التأهل للبطولة. وباستثناء البرازيل المستضيفة، تُعد اليابان واحدة من ثماني دول فعلت ذلك بالفعل، إلى جانب أستراليا، إحدى الدول المضيفة المشاركة في 2023 ووصيفة نصف النهائي، وستنضم إليهم فرق أخرى كثيرة في حجز مقاعدها على مدار الأيام والأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

لدى يويفا 11 مقعداً في البطولة، مع ضمان الاتحاد الآسيوي لستة ممثلين وكونكاكاف وكاف لامتلاك ما لا يقل عن أربعة. وفي أماكن أخرى، سينضم ثلاثة من منافسي البرازيل في كونميبول إلى المستضيفين في البطولة وسيكون هناك مقعد واحد لأوقيانوسيا أيضاً. ثم ستكون هناك ثلاثة أماكن متاحة في الملحق بين الاتحادات القارية، والذي سيُستكمل في فبراير 2027.

إذن، أي الدول حجزت بالفعل مقاعدها في كأس العالم للسيدات 2027؟ وأي الفرق قد تكون التالية في تأمين التأهل؟ GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته عن الطريق إلى البرازيل...

أي الفرق تأهلت لكأس العالم للسيدات 2027؟

الفريق الاتحاد القاري تأهل في البرازيل كونميبول المضيفون أستراليا الاتحاد الآسيوي 13 مارس 2026 الصين الاتحاد الآسيوي 14 مارس 2026 كوريا الجنوبية الاتحاد الآسيوي 14 مارس 2026 اليابان الاتحاد الآسيوي 15 مارس 2026 الفلبين الاتحاد الآسيوي 19 مارس 2026 كوريا الشمالية الاتحاد الآسيوي 19 مارس 2026 نيوزيلندا أوقيانوسيا 15 أبريل 2026 ألمانيا يويفا 5 يونيو 2026

وباستثناء إدراج البرازيل تلقائياً بصفتها الدولة المضيفة، كانت أولى بطاقات التأهل لكأس العالم للسيدات 2027 متاحة في كأس آسيا للسيدات 2026 في مارس، حيث كان من المقرر تحديد الممثلين الستة المضمونين من الاتحاد الآسيوي. وكان بلوغ نصف النهائي يضمن مقعداً في كأس العالم، ولذلك ضمنت أستراليا والصين وكوريا الجنوبية واليابان أماكنها بانتصارات في ربع النهائي.

ثم تنافس الخاسرون الأربعة في مواجهات ربع النهائي تلك في مباراتين فاصلتين في 19 مارس، حيث يتأهل الفائزان إلى كأس العالم ويتقدم الخاسران إلى الملحق بين الاتحادات القارية. حجزت الفلبين تذاكرها إلى البرازيل بفوزها على أوزبكستان، بينما تفوقت كوريا الشمالية على تايبيه الصينية.

انضمت نيوزيلندا إلى قائمة الفرق التي تأهلت لكأس العالم في أبريل، بفضل فوز ضيق 1-0 على بابوا غينيا الجديدة في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات التابعة لاتحاد أوقيانوسيا. وسينضم منافسوهم إلى أوزبكستان وتايبيه الصينية في الملحق بين الاتحادات العام المقبل.

ثم أصبحت ألمانيا أول دولة أوروبية تحجز تذكرتها إلى البرازيل، عندما تغلبت على النرويج 2-0 في أوائل يونيو لتفوز بمجموعة التصفيات الخاصة بها مع تبقي مباراة. وكان من الممكن أن تنضم إنجلترا إليهم في الليلة نفسها لو تجنبت الهزيمة في إسبانيا، لكن خسارة ساحقة 4-0 تترك الآن لا روخا، أبطال العالم الحاليين، في موقع الصدارة بدلاً من ذلك، مع الدنمارك وفرنسا الفريقين الآخرين المستعدين لاقتناص المقاعد الأربعة التلقائية للتأهل التابعة ليويفا.

ما الفرق التي يمكن أن تتأهل بعد ذلك لكأس العالم للسيدات 2027؟

كان من المقرر أن تُقام عملية التصفيات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مارس 2026، في كأس الأمم الأفريقية. ومع ذلك، أُعيدت جدولة تلك البطولة إلى الصيف بإشعار قصير للغاية وسيتم بدلاً من ذلك تحديد الدول الأفريقية التي ستلعب في كأس العالم في أغسطس. وبناءً على ذلك، فإن المتأهلين المؤكدين التاليين لكأس العالم للسيدات 2027 سيأتون من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في مسابقات في يونيو.

سيتأهل أفضل فريقين في دوري أمم السيدات لكونميبول تلقائياً إلى كأس العالم، مع توجه الفريقين صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى الملحق بين الاتحادات. في أوروبا، سيتجه الفائزون بمجموعات الدوري A الأربع في مسابقة التصفيات التابعة ليويفا مباشرة إلى كأس العالم، مع 32 فريقاً لخوض جولتين من مواجهات ذهاب وإياب لاحقاً هذا العام لتحديد الدول السبع الأخيرة المتجهة إلى البرازيل وممثل يويفا الواحد في الملحق بين الاتحادات.

ثم سيأتي المتأهلون التلقائيون النهائيون من بطولة كونكاكاف W، التي تُقام في نوفمبر 2026. ستتنافس الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وجامايكا وهايتي وبنما وكوستاريكا والسلفادور في تلك البطولة القارية، حيث ستكون أربعة مقاعد تأهل تلقائي ومقعدان للملحق لكأس العالم متاحة. ثم ستُقام مباريات الملحق بين الاتحادات في فبراير 2027 لتحديد الدول الثلاث الأخيرة التي ستلعب في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

متى تُقام كأس العالم للسيدات 2027؟

ستستضيف البرازيل كأس العالم للسيدات 2027، والتي من المقرر أن تنطلق في 24 يونيو 2027. سيتم استخدام ثمانية ملاعب مختلفة في ثماني مدن مختلفة في البطولة، بما في ذلك ملعب ماراكانا الأيقوني في ريو دي جانيرو. ستُقام نهائي كأس العالم للسيدات 2027 في 25 يوليو 2027. سيتم تأكيد تواريخ إضافية تتعلق بالمراحل المختلفة للبطولة في الوقت المناسب، مع أن تفاصيل قرعة دور المجموعات الرسمية لا تزال أيضاً قيد الإبلاغ.

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