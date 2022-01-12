المنافسة تشتعل على تدريب يونايتد.. بوتشيتينو المفضل وتجاهل نصيحة رانجنيك!

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يزال يعيش حلم التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتولي مهمة تدريب "الشياطين الحمر".

بوتشيتينو يشرف على تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليًا، ويعمل على قيادة الفريق الباريسي نحو الفوز بلقب الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويعد بوتشيتينو المرشح الأوفر حظًا ليصبح المدرب الدائم في مانشستر يونايتد، في ظل عدم استمرار رالف رانجنيك المدرب المؤقت في منصبه بعد نهاية موسم 2021-22.

ما هي آخر التطورات بين مانشستر يونايتد وبوتشيتينو؟

حسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإنه منذ الإعراب عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع بوتشيتينو مرة أخرى في نوفمبر الماضي عندما رحل أولي جونار سولشاير، حافظت إدارة "الشياطين الحمر" على التواصل مع المدرب الأرجنتيني.

فيما أشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إلى أن قائمة المرشحين حاليًا لتدريب مانشستر يونايتد تقلصت إلى ثلاثة أسماء فقط، هم بوتشيتينو، وإريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي، وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي.

ومن جانبها، فإن الصحيفة الفرنسية تؤكد أن المعركة حاليًا تنحصر فقط بين بوتشيتينو وتين هاج للحصول على مهمة تدريب مانشستر يونايتد، ويملك كل منهما أنصاره في إدارة "الشياطين الحمر".

كيف تنقسم الأصوات في إدارة يونايتد حول المدرب الجديد؟

يُزعم أن إدارة مانشستر يونايتد تميل إلى تعيين بوتشيتينو، بينما يفضل رانجنيك، الذي سيتولى دورًا استشاريًا لمدة عامين بعد انتهاء عمله كمدرب مؤقت، فكرة تعيين تين هاج.

ويملك بوتشيتينو بالفعل سجلًا حافلًا بالنجاح في الدوري الإنجليزي، بعد أن قاد ناديي ساوثامبتون وتوتنهام.

لماذا يميل بوتشيتينو إلى تدريب يونايتد؟

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد كشفت أن بوتشيتينو حريص على العمل في مانشستر يونايتد، حيث لم يتمكن من الاستقرار في باريس حتى الآن.

وبقيت عائلة المدرب الأرجنتيني في لندن، وقد أمضى الأشهر الأخيرة في أحد فنادق العاصمة الفرنسية.

وسيتوقف استمرار بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان على مستوى النجاح الذي يحققه الفريق تحت قيادته في موسم 2021-22، رغم أن عقده في "حديقة الأمراء" يمتد حتى 2023.

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