المملكة العربية السعودية تطلق حملة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 حيث يتم الكشف عن شعار العرض الرسمي والشعار والفيلم

الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق رسميًا حملته لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

انطلاق حملة عرض المملكة العربية السعودية ننمو. معاً، كما تم الكشف عن شعار العرض الرسمي.

ماذا حدث؟

بعد أن أعلن عن نيته التقدم بطلب استضافة كأس العالم في أكتوبر 2023، أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم رسمياً حملته لاستضافة البطولة العالمية لأول مرة في عام 2034، وذلك تحت شعار "ننمو. معًا".

و كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم أيضًا عن شعار عرضه والموقع الإلكتروني وفيلم قصير يحتفل بكرة القدم في المملكة العربية السعودية.

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ماذا قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

وقال ياسر المسحل: "إن سرد قصتنا الكروية للعالم له أهمية كبيرة. ونحن نؤمن بالنمو. معاً. هو الوصف المثالي والبسيط لأسلوبنا في استضافة البطولة في غضون 10 سنوات".

وأضاف:"إن التقدم بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم أصبح ممكناً فقط بفضل التحول السريع الذي تتمتع به البلاد، لقد حققنا تقدمًا غير مسبوق في كرة القدم للرجال والسيدات، ويعد عرضنا بمثابة دعوة مفتوحة للعالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة المثيرة، وكما أثبتنا عندما استقبلنا أكثر من 100 جنسية في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 في جدة، فإن المستقبل مشرق عندما ننمو معًا".

ماذا قال رئيس وحدة عرض كأس العالم 2034 في الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

Goal Ar

وقال حماد البلوي: "هذه الحملة مدعومة بآمال وأحلام 32 مليون شخص في المملكة العربية السعودية، مسؤوليتنا هي تقديم أفضل عرض ممكن إلى FIFA، وجعل بلادنا فخورة، والوفاء بالثقة التي وضعتها علينا أكثر من 130 دولة، والاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم التي دعمت عرضنا، في ظل رؤية 2030 والدعم غير المشروط من قيادة بلادنا، تساعد الرياضة في إطلاق شغف وإمكانات شعبنا، وكما يقول شعار حملتنا، فإن عرض المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم إن عام 2034 يدور حول كوننا جزءًا من عائلة كرة قدم عالمية، حيث ينمو المشجعون واللاعبون والاتحادات معًا".

شعار ننمو. معاً.

يسعى الشعار إلى تصوير الصعود السريع للمملكة العربية السعودية والتأثير الإيجابي الذي ستحدثه استضافة البطولة على كرة القدم الدولية وكأس العالم FIFA نفسها.

الركائز الثلاث التي يقوم عليها العطاء هي: نمو الناس. معاً. – نمو كرة القدم. معاً. – نمو الاتصالات. معاً.

استضافت المملكة العربية السعودية أكثر من 100 حدث دولي في ما يقرب من 40 رياضة على مدى السنوات الست الماضية، ويهدف شعار الحملة إلى التقاط روح هذا الرابط للمساعدة في بناء مستقبل أفضل.

شعار الحملة

Goal Ar

يسعى الشعار إلى تجسيد جوهر الأمة السعودية الشابة والمجتمع النابض بالحياة والتراث الغني.

وهو يتكون من صفوف متشابكة من الأشرطة متعددة الألوان، التي تعرض رموز كرة القدم والرموز الثقافية الشهيرة، ويشكل الرقم "34" - بمناسبة العام الذي تحلم فيه المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم.

تمثل الألوان الخمسة المميزة للشعار التنوع الذي تتمتع به الدولة؛ عنبر الصحراء رمز الدفء والكرم؛ الواحة الخضراء لتعكس الوديان والجبال؛ Radiance Red مستوحى من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر؛ اللافندر الغني يحتفل بالزهور البرية المتفتحة؛ وشروق الشمس الأصفر يمثل فجرًا جديدًا ومثيرًا للأمة.

ماذا بعد؟

تأمل المملكة العربية السعودية أن تصبح أول دولة تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم التي يشارك فيها 48 فريقًا في دولة واحدة، حيث ترحب بفرق من ستة اتحادات قارية.

لمتابعة رحلة الحملة، قم بزيارة موقع saudi2034bid.com.

يمكن للجماهير المشاركة والاحتفال بإطلاق حملة العطاءات باستخدام الهاشتاج #Saudi2034bid و#GrowingTogether