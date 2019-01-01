الملك سلمان يوجه بعلاج العويران في الخارج

بعد عام من محنته المرضية الأولى

أكدت بعض الصحف والمواقع السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه المسؤولين بدعم لاعب الهلال والاتحاد السابق خميس العويران في محنته المرضية.

وبحسب ما هو متداول، فإن الملك أوصى بضرورة علاج صاحب الـ45 عامًا، وذلك على نفقة الدولة وأيضًا خارج البلاد.

ولا تعتبر المرة الأولى التي يتعرض فيها العويران لأزمة صحية، إذ سبق له أن اضطر للخضوع لعملية معقدة العام الماضي، لاستئصال ورم بتدخل جراحي، وحدث ذلك بدعم رئيس هيئة الرياضة السابق المستشار تركي آل الشيخ.

⏳ استعدادت الأندية السعودية مستمرة من أجل بداية @SPL



⭕️منذ قليل انتهت المواجهة الودية التي جمعت #الفتح بـ #العدالة وانتهت بفوز النموذجي بهدف نظيف سجّله ساشا قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة



( 📸 : @FatehClub ) pic.twitter.com/wPW6lCgIcR — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 16, 2019

الجدير بالذكر أن خميس العويران الذي كان يشغل مركز لاعب الوسط، لعب في بداية مشواره الاحترافي مع الهلال في الفترة بين عامي 1997 و2001، بعدها انتقل إلى الاتحاد، الذي دافع عن ألوانه حتى عام 2007، غير أنه مثل الأخضر السعودي لمدة 10 سنوات بين عامي 1994 و2004.