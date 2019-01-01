الملك سلمان يهنئ الرئيس الجزائري بلقب إفريقيا

خادم الحرمين الشريفين ينقل تهنئته في اتصال هاتفي..

قدم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين تهنئته للرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عقب تتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الطرفين، عقب فوز الخضر على السنغال بهدف نظيف في نهائي البطولة على ستاد القاهرة.

سجل هذا الهدف المهاجم الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية، تحديداً بعد دقيقة و22 ثانية كأسرع هدف في تلك النسخة.

وكان المنتخب الجزائري قد قدم بطولة كبيرة بقيادة المدرب جمال بلماضي، الذي حقق طفرة نوعية في مستوى الفريق خلال 10 أشهر فقط.