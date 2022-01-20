الملكان معًا .. حكيمي وصلاح يشعلان صفحات التواصل!

أشعل النجم المغربي أشرف حكيمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة صورة تجمعه بالنجم المصري، محمد صلاح.

ويتواجد كلا النجمين في الوقت الحالي رفقة منتخب بلادهما في بطولة أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

نجم باريس سان جيرمان شارك صورة تجمعه مع صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أثناء تواجدهما بالعاصمة الكاميرونية، يواندي.

وجاءت صورة الثنائي دون أي تعليق من جانب المغربي لكن مرفقة "بتاجين" في إشارة إلى نفسه ولنجم الريدز بالملكين.

وكان منتخبا مصر والمغرب قد حجزا مقعدهما في دور الـ 16 ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويستعد "الأسود" لمواجهة مالاوي يوم الثلاثاء المقبل على استاد "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية.

بينما ينتظر "الفراعنة" المتصدر من المجموعة الخامسة من أجل ضرب موعد معه في 26 يناير المقبل على ملعب "جابوما".

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