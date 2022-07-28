الملاك الأغنى في العالم؟ نيوكاسل يقترض 90 مليون يورو لتمويل صفقاته!

يبدو أن الأمور لا تسير دائمًا وفق المتوقع!

تحصل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بشكل مفاجئ للجميع على قرض بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني أي نحو 90 مليون يورو للمساعدة في تمويل الصفقات التي يريدها المدرب إيدي هاو من أجل بناء فريق تنافسي للموسم المقبل.

يأتي هذا في ظل سعي الملاك السعوديين الجدد لإثبات الاتساق مع قواعد اللعب المالي النظيف التي تمنع الملاك من الإنفاق كما يحلو لهم، على الرغم من أن الاحتياطات النقدية للصندوق المالك تصل إلى حدود 587 مليار يورو!.

الملاك الأغنى في العالم.. ولكن!

إنه النادي الذي يملكه أغنى ملاك كرة القدم في العالم، لكن هناك قيود تتعلق بالإنفاق في الوقت الراهن جعلت النادي يتطلع إلى هذا القرض.

القرض أتى من بنك "إتش إس بي سي" وفقًا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، ومن المفترض أن تدفع المدرب إيدي هاو إلى البحث بحماس أكبر عن أهدافه في الصفقات الصيفية.

أهداف نيوكاسل في سوق الانتقالات

المدرب يسعى لإضافة مهاجم وجناح إلى فريقه قبل نهاية موسم الانتقالات، بعد أن انتزع مات تارجت من أستون فيلا وكذلك ضم كلًا من نيك بوب وسفين بوتمان.

ويبدو المهاجم الألماني نيمو فيرنر من الأهداف التي يتطله إليها هاو إضافة إلى لاعب ريال سوسيداد ألكسندر إيزاك، وموسى ديابي لاعب باير ليفركوزن وجاك هاريسون لاعب ليدز يونايتد.

لكن الأولوية التي يبتغيها هاو هي في مركز رأس الحربة، حيث لم يسجل مهاجمه الأبرز كالوم ويلسون إلا 8 أهداف في الموسم الماضي، بينما لم يقدم مهاجمه الآخر كريس وود أكثر من هدفين.