المقاولون العرب يؤمن "مجلي" من الإغراءات بتعديل عقده

مجلي من اللاعبين الواعدين في الفترة المقبلة بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يدرس نادي المقاولون العرب في الوقت الحالي تعديل عقده نجم وسط الفريق محمد مجلي لتأمينه من الإغراءات المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وقدم مجلي موسمًا أكثر من رائع مع المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز وظهر بصورة أكثر من ممتازة مما جعله مرشحًا قويًا للرحيل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن المقاولون تسعى لتعديل عقده من الناحية المادية من أجل الحفاظ عليه.

وأضافت التقارير أن المقاولون العرب رفض رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقرروا تعديل العقد لحمايته من إغراءات عقود الاحتراف.

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وكان مجلي قد انضم للمقاولون العرب منذ بداية الموسم بمبلغ 500 ألف جنيه، وسيقدر النادي اللاعب ماديًا قبل تلقيه عروضًا جديدة.