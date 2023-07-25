المفرج يُحاصر الهلال ويدفعه للتعاقد مع مدافع جديد

الزعيم ضم مدافعًا واحدًا هذا الصيف

تعاقد الهلال هذا الصيف مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي، وذلك بهدف تعويض الكوري الجنوبي جانج هيون سو الذي تعرض للإصابة بورم في الغدة الدرقية بنهاية الموسم القادم ويخوض رحلة العلاج حاليًا.

الهلال يمتلك بجانب كوليبالي كلًا من علي البليهي ومحمد جحفلي وخليفة الدوسري ومتعب المفرج، لكن يبدو أنه سيعود للسوق للتعاقد مع مدافع جديد بسبب الأخير.

المدافع السعودي أجرى جراحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي في مايو 2022 وكان يُتوقع عودته للعب في النصف الثاني من الموسم الماضي لكنه اضطر لإجراء جراحة أخرى لتنظيف الغضروف في فبراير الماضي.

وفيما كان يُتوقع عودته عند بدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد، أفادت صحيفة الرياضية أن طبيب الهلال، خوان خيمينيز، رفض تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

وأضافت الرياضية أن المفرج لا يزال يخضع لبرنامجه العلاجي والتأهيلي، مشيرة إلى أنه أجرى فحوصات طبية الأسبوع الماضي في مركز سبيتار الطبي في الدوحة أظهرت أنه يسير جدًا في هذا البرنامج، لكن رغم ذلك يبقى موعد عودته للعب مجهولًا وهو ما يُهدد استقرار الهلال الدفاعي خلال الموسم.

المفرج لعب 11 مباراة في الدوري السعودي 2021-2022 بجانب 3 مباريات في دوري أبطال آسيا 2022، لكنه لم يلعب أي دقيقة في الموسم الماضي.