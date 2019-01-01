المفاوضات تعود من جديد - كيران تيرني على أعتاب أرسنال

بعد قيام النادي الاسكتلندي برفض عرضين من نظيره الإنجليزي

يواصل نادي أرسنال الإنجليزي محاولاته، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

كيران تيرني ظهير أيسر سيلتك الاسكلتندي، يعتبر أحد أهم الأهداف للمدفعجية، بناء على طلب المدرب أوناي إيمري.

أرسنال سبق وأن تقدم بعرضين تم رفضهما من سيلتك، لتضعف آمال النادي اللندني في حسم الصفقة.

شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية كشفت عن تطورات جديدة، بعودة الطرفين لطاولة المفاوضات من جديد.

وأوضحت أن أرسنال لم يتقدم بالعرض الثالث حتى الآن، لكن المحادثات تبدو إيجابية بشكل كبير حتى الآن.

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ومن المتوقع أن يحسم المدفعجية الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، لتعزيز دفاعات الفريق قبل انطلاق الموسم.

يذكر أن أرسنال تعاقد مع 3 لاعبين حتى الآن، وهم جابريل مارتينيلي لاعب إيتوانو البرازيلي، ويليام ساليبا مدافع سانت إيتيان، وداني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.