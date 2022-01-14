المغرب × جزر القمر

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6' ضربة ركنية للمغرب، ولكن حارس جزر القمر يخرج من مرماه ويشتت الكرة بشكل رائع

3' ضربة حرة غير مباشرة لجزر القمر، الكرة تُلعب، ولكنها من فوق رأس زميله، وتخرج لضربة مرمى للمغرب

انطلاق المباراة

تشكيل المغرب:

قرر المدرب وحيد حليلوزيتش الاعتماد على طريقة لعب 4-3-3، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

ياسين بونو

آدم ماسينا - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

سليم أمال الله - سفيان إمرابط - عمران لوزا

سفيان بوفال - أيوب الكعبي - طارق تيسودالي

تشكيل جزر القمر:

قرر أمير عبدو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-5-1

سالم بن بوينا

كاسم مداهوما - محمد يوسف - نجيم عبدو - رافيدين عبدلله - بنجالود يوسف

فايز سيلماني - سعيد باكاري - يوسف مشنجاما

فؤاد باشيرو - ألفاردو بن نابوهان

في المقابل، تعرض منتخب جزر القمر للخسارة في الجولة الأولى امام الجابون بهدف نظيف، ويجب عليه تحقيق الفوز أو تجنب الخسارة على أقل تقدير، إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل للجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

نجح المنتخب المغربي في الجولة الأولى بتحقيق فوز صعب على غانا بهدف بوفال في الدقائق الأخيرة، ويسعى لتكرار فوزه من أجل حسم تأهله إلى ثمن النهائي، ليكون ثاني الصاعدين رسميًا لهذا الدور بعد الكاميرون.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة المغرب ضد جزر القمر، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا 2021والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.