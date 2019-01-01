مصطفى حجي: الإخفاق لا يتحمله رينار وحده

الجميع مسؤول من لاعبين وجهاز فني في عين المدرب المساعد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض مصطفى حجي؛ المدرب المساعد بمنتخب المغرب، تحميل الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني، مسؤولية الوداع المبكر لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا أن الجميع يتحمل المسؤولية.

أسود الأطلس تم إقصائهم من دور الـ16 بالهزيمة أمام منتخب بنين في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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وقال حجي، في تصريحاته لموقع "البطولة" المغربي: "الجميع يتحمل مسؤولية الانتكاسة، رينار ليس المسؤول الوحيد، الجميع لم يجد الحل للفوز أمام بنين، خاصة وأننا أهدرنا ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة".

وأضاف: "كان بإمكاننا الظفر بالمباراة، لكن لم ننجح في المهمة، في الأخير الكل مسؤول ولا أحمل رينار المسؤولية وحده".

يذكر أن المدرب الفرنسي نفى أمس الإثنين، ما تردد عن تقدمه باستقالته من تدريب المغرب، مؤكدًا أنه قام بدراسة أسباب الفشل مع فوزي لقجع؛ رئيس الاتحاد المغربي، ووضع خطط المرحلة المقبلة.