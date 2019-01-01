المغرب تحصل على ترخيص الفيفا لتطبيق تقنية الفيديو في نصف نهائي كأس العرش

المغرب أول دولة تطبق تقنية الفيديو في بطولة محلية

حصل الاتحاد المغربي لكرة القدم، ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باستخدام تقنية الفيديو خلال نصف نهائي كأس العرش المحلي.

ولم تستخدم تقنية الفيديو في أي بطولة محلية في إفريقيا بتصريح من الفيفا حتى الأن، حيث استخدمت فقط في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ووفقً لما نشرته تقارير صحفية مغربية، الجمعة، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، حصل على موافقة وتصريح من الفيفا لاستخدام التقنية في نصف نهائي كأس العرش المغربي.

وتقام المباريات يومي السبت والأحد المقبلين، بين الدفاع الحسني الجديد أمام الاتحاد البيضاوي، والمباراة الثانية بين حسنية أكادير والمغرب التطواني.

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ويعتبر الاتحاد المغربي هو أول اتحاد افريقي يطبق تقنية الفيديو على بطولة محلية بعد الحصول على ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم.