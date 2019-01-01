فيديو - تصفيات أفريقيا | المغرب تعود وتهزم بوروندي بثلاثية

أسود الأطلس كانوا قد تعادلوا في لقائهم الأول بالتصفيات

حقق المنتخب المغربي فوزه الأول في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، أمام بوروندي بثلاثية نظيفة، على ملعب برنس لوي رواجاسور؛ معقل الأخير، بالجولة الثانية من دور المجموعات.

أسود الأطلس افتتحوا التسجيل في اللقاء بالدقيقة 26، بعدما سدد رشيد عليوي تسديدة من ركلة حرة، تصدى لها الحارس، لكنها سقطت من يده لتجد نصير مزراوي في متابعة ووضعها بنجاح في المرمى.

هدف ⚽️



قذيفة من رشيد عليوي ونصير مزراوي في المتابعة 💪



🇧🇮 0 - 1 🇲🇦#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/Cg0EfRB7na — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

وفي الدقيقة 39 من الشوط الأول، أضاف يوسف نصيري الهدف الهدف الثاني للمغرب، بعدما سدد رأسية أولى، لكن الحارس تصدى لها، وارتدت الكرة إلى لاعبي أسود الأطلس داخل منطقة الجزاء، حتى أسكنها نصيري الشباك.

هدف ⚽️



يوسف نصيري يسجل تاسع أهدافه مع أسود الأطلس.



🇲🇦 2 - 0 🇧🇮#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/dWXuClZWr4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثماني دقائق، تسلم أشرف حكيمي تمريرة بينية رائعة خلف مدافعي بوروندي، انطلق بها حتى داخل منطقة الجزاء، وسددها على يمين الحارس، مضيفًا الهدف الثالث.

هدف ⚽️



أشرف حكيمي أخطر مع المنتخب في الجهة اليمنى 💪



🇲🇦 3 - 0 🇧🇮#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/J2yLsYVfmw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

الفوز رفع رصيد المغرب إلى النقطة الرابعة لتتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة مؤقتًا، بينما تتذيل بوروندي المجموعة دون أي نقاط.

وكان أسود الأطلس قد استهلوا مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي على أرضهم أمام موريتانيا.

ومن المنتظر أن تُلعب مساء اليوم الثلاثاء، مباراة المنتخبين الآخرين بهذه المجموعة بين أفريقيا الوسطى وموريتانيا.