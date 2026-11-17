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بالعلامة الكاملة، حسم المنتخب المغربي بقيادة مدربه محمد وهبي بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، يوم الثلاثاء، من أرض النيجر.

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أسود الأطلس حققوا الفوز بهدف نظيف، أمام النيجر، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة القارية.

بهذا الفوز رفع المغرب رصيده للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا على الجابون (6)، ليسوتو (3)، والنيجر (3).

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الليلة بين المغرب والنيجر، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

المغرب .. فخر العرب

نعلم أن هذا الوصف حصل عليه المنتخب المغربي بالفعل منذ كأس العالم قطر 2022، حين وصل لنصف النهائي، لكنه يؤكد عليه مع كل ظهور له، مهما كانت الأسماء المشاركة في مبارياته.

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أسود الأطلس دخلوا التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري وهم محتلون المركز السابع عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلف إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرتغال والبرازيل.

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ومع نهاية آخر توقف دولي في عام 2026، ها هو المنتخب المغربي يحتل المركز الخامس عالميًا، حيث أزاح منتخبي البرازيل والبرتغال من طريقه، وأصبح يتفوق عليه فقط لا روخا، التانجو، الديوك والأسود الثلاثة.

رهان وهبي على مستقبل المغرب ناجح ولكن!

في لقاء الليلة أمام النيجر، دخل محمد وهبي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، بكتيبة من اللاعبين الاحتياطيين، لتجربة بعض العناصر بشكل أساسي كالدفع بعبدالحميد آيت بودلال في الدفاع، رضا بلحيان وأيوب بوعدي في الوسط، سفيان الكرواني كظهير أيسر وعبدالله وزان كجناح الأيسر.

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على الورق، يبدو ما فعله وهبي "مغامرة" خارج الديار في مباراة يسعى خلالها لحسم التأهل قبل جولتين من النهاية، لكن داخل المستطيل الأخضر، أثبتت التجربة أن المغرب على موعد مع ولادة جيل جديد قادر على حمل الراية في المستقبل.

بودلال تحديدًا أثبت أنه لم يعد لعيسى ديوب مكان في دفاع المنتخب المغربي، فرغم صغر سن محترف رين الفرنسي (20 عامًا)، إلا أنه نجح في تكوين ثنائية متفاهمة مع زميله نايف أكرد في ظهوره الأساسي الثاني، فاختفت عيوب البطء وسوء التمركز في الدفاع المغربي.

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أما رضا بلحيان؛ محترف لاتسيو، فهو من طالب الجمهور كثيرًا بالجمع بينه وبين أيوب بوعدي في وسط الملعب، لكن لقاء الليلة كشف عن عوار في وجودهما معًا..

كلاهما لديه الموهبة وإمكانات رائعة، لكن معًا افتقد المنتخب المغربي ميزته الأساسية بفرض سيطرته على وسط الملعب بتوازن كامل بين الدفاع والهجوم.

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الثنائي لديه نفس الخصائص تقريبًا، حيث يتفوقان دفاعيًا أكثر من الجوانب الهجومية، لذا افتقد المنتخب المغربي بوجودهما في المنتصف ميزة الربط بين الخطوط وبناء الهجمات من الخلف، وهذا ربما يفسر الخروج بهدف وحيد رغم السيطرة على مجريات اللعب أمام منتخب ضعيف كالنيجر.

أما عبدالله وزان فهذا صاحب حكاية خاصة..

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عبدالله وزان .. ضربة ريال مدريد أحيته من جديد

صاحب الـ17 عامًا قاد الجبهة اليسرى لأسودالأطلس الليلة في غياب عبدالصمد الزلزولي، في أول لقاء يشهد مشاركته بشكل أساسي.

وبفضل تبادل رائع للكرة بينه وبين براهيم دياز في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، سجل وزان هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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بهذا الهدف أصبح وزان أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ المنتخب المغربي الأول (17 عامًا و306 أيام).

وحتى بعيدًا عن لقطة الهدف، خلق وزان فرصتين لزملائه، منهما فرصة محققة للتهديف، بجانب نجاحه في التسديدات والكرات الطولية بنسبة 100%، ناهيك عن جودته في المراوغات (2 من 3)، والمواجهات الثنائية (6 من 9).

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ما قدمه وزان مع ظهوره الأول بشكل أساسي مع المنتخب المغربي الأول رغم صغر سنه، بجانب ما يقدمه مع الفريق الأول لأياكس، إذ لم يغب سوى عن مباراة وحيدة بالموسم الجاري ما بين مشاركاته أساسية وأخرى شهدت نزوله كبديل، يدفع المغرب لقول "شكرًا" لريال مدريد..

النادي الملكي قبل عام تقريبًا، رفض التعاقد مع المهاجم الشاب بداعي عدم اجتيازه الكشف الطبي في مدريد ومعاناته من بعض المشكلات الصحية، ورغم أن أياكس أعاد الكشف الطبي للاعب في أمستردام وأكد سلامته التامة إلا أن المرينجي تمسك بموقفه برفض ضمه.

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بدت هذا القرار كضربة للاعب شاب في بداية مسيرته، لكنه كان مفتاحًا لمواصلة التطور مع أياكس، فالفرصة التي ينالها في النادي الهولندي ما كان ليحصل عليها بسهولة في ريال مدريد وإندريك وفرانكو ماتانتونو خير دليل!