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الانتقالات

المغربي خالد بوطيب يصل القاهرة استعدادًا للانضمام للزمالك

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التوقيع والإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات المقبلة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وصل المغربي خالد بوطيب، مهاجم فريق مالاتياسبور التركي إلى القاهرة، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع مالاتياسبور، على انضمام خالد بوطيب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل مليون و500 ألف يورو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الزمالك أرسل مندوبًا في انتظاره بمطار القاهرة، لاصطحابه إلى فندق الإقامة.

اختيارات المحررين

جروس المدير الفني للزمالك، اختار خالد بطيب بين من ضمن قائمة بها 20 مهاجمًا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويسعى الزمالك لتعويض رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، والذي تمت إعارته إلى صفوف الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من التوقيع على كافة العقود.

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