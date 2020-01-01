المعيوف والعويس .. من صاحب القفاز الذهبي قبل كلاسيكو الأهلي والهلال؟

مواجهة قوية بين الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

مباراة تلفت الأنظار إليها كل موسم، ودائمًا تحمل الكثير من الإثارة والمتعة للجماهير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي عندما يلتقي الأهلي بنظيره الهلال ضمن الجولة 26.

ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، يستضيف المباراة بين الأهلي والهلال، مساء غدً الخميس، وتحمل بعض الأخبار السارة لأحد الطرفين، حيث من المحتمل أن يتوج الزعيم باللقب في حالة فوزه وتعثر النصر أمام التعاون بالهزيمة.

والأهلي يحاول خطف نقاط المباراة من أجل تأمين المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل ضمان المشاركة الآسيوية في الموسم الجديد.

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ولكن بالنظر داخل المواجهة، نجم أن هناك مواجهات فردية بين الكثير من اللاعبين، جوميز والسومة على سبيل المثال بسبب أنهما دائمًا من هدافين البطولة ، ولكن في هذا التقرير سنقارن بين الثنائي محمد العويس حارس الأهلي ونظيره عبدالله المعيوف حارس الهلال.

محمد العويس

نبدأ بمحمد العويس حارس مرمى الأهلي البالغ من العمر 28 عامًا، وبدأ مسيرته من الشباب من فريق 23 عامًا ثم التصعيد للفريق الأول قبل الانتقال للراقي في موسم 2017 – 2018.

العويس في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، نجده خاض 11 مباراة بواقع 920 دقيقة بقميص الراقي، حقق فريقه بها الفوز في 7 وتعرض لهزيمتين وتعادل مرتين أيضًا.

العويس تمكن من الخروج في 3 مباريات بشباك نظيفة، وتصدى خلالها لـ35 فرصة من المنافسين، وتلقى 10 أهداف فقط.

عبدالله المعيوف

صاحب الـ33 عامًا الذي بدأ مسيرته مع الهلال قبل الانتقال إلى الأهلي والعودة مرة أخرى إلى الزعيم موسم 2016 – 2017.

المعيوف الذي يعد من أبرز الحراس المرمى السعوديين في الوقت الحالي، بالموسم الحالي بالدوري السعودي، خاض 23 مباراة بواقع 2070 دقيقة، حقق فريقه الفوز في 16 منها وتلقى هزيمة واحدة فقط وتعادل في 6.

خلال المباريات نجح المعيوف في الخروج بـ8 مباريات بشباك نظيفة، وتلقى خلال الـ23 مباراة 20 هدفًا، وتصدى لـ51 محاولة من المنافسين.

وبإقامة مقارنة رقمية بين الثنائي، نجد أن المعيوف بمشاركاته أكثر من العويس، بالإضافة إلى نسب أرقامه بالنسبة لمشاركته وبنفس الوضع مع حارس الأهلي نجد حارس الزعيم متفوقًا.

- المعيوف نسبة الحفاظ على الشباك 34.7 %

- العويس نسبة الحفاظ على الشباك 27.2 %

- المعيوف نسبة تلقي الأهداف 0.8 هدف كل مباراة.

- العويس نسبة تلقي الأهداف 0.9 هدف كل مباراة.

- المعيوف نسبة فوز الفريق أثناء مشاركته 69.5 %

- العويس نسبة فوز الفريق أثناء مشاركته 63.6 %

- المعيوف نسبة هزيمة الفريق أثناء مشاركته 4.3 %

- العويس نسبة هزيمة الفريق أثناء مشاركته 18.1 %